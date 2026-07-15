«Кухня и эмоции»: Россиянам раскрыли неожиданную страну для летнего отдыха
Сергей Голов заявил НСН, что в Азербайджане сейчас не меньше туристов, чем в любой другой популярной у россиян заграничной стране.
Среди зарубежных направлений для летнего отдыха стоит рассмотреть также Азербайджан, который порадует и кухней, и отдыхом, и подарит уникальные эмоции. Об этом в пресс-центре НСН рассказал президент Союза турагентств, член координационного совета при Общественной палате Сергей Голов.
«Я бы ещё отметил ближнее зарубежье. Месяц назад я был в Азербайджане — и вы не представляете, сколько там туристов! И это не релоканты. Азербайджан — это и туризм, и отдых, и кулинария, и эмоции. Там растёт и расширяется жемчужина Каспийского моря. Планов громадьё — присутствуют все импортные бренды. Идёт масштабная стройка, развивается инфраструктура», — рассказал он.
Ранее коммерческий директор «Слетать.ру» и управляющий директор туроператора Let’s Fly Антон Лаврухин заявил НСН, что полетные программы в Азию на сентябрь-октябрь 2026 года уже закладывают более высокую цену билета из-за ситуации с авиационным топливом.
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