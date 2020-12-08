Названы даты самых выгодных поездок в новогодние каникулы

Реже всего россияне бронируют билеты на 7 января (1,6%), передает RT.

При этом наиболее выгодно лететь на самолете 1,3 и 4 января (5000-6400 рублей в одну сторону), а дороже всего 9 января — 8300 рублей, пишет «Газета.ру».

Поездом дешевле всего отправляться 31 декабря (1600 рублей), дороже - 8 января (2900 рублей).

Между тем, глава Ростуризма Зарина Догузова сообщила, что в 2020 году ни один из крупных туроператоров не обанкротился.

