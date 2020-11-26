Ростуризм рассказал, как крупные туроператоры пережили карантин
В 2020 году ни одих из крупных туроператоров не обанкротился, заявила глава Ростуризма Зарина Догузова.
По ее словам, достичь этого было непросто, однако помогла поддержка правительства с первых же дней кризиса в январе, когда нужно было вывозить россиян из Китая.
Догузова отметила, что туризм был включен в список отраслей, которым полагается антикризисная помощь.
«Так, 3-5 млрд рублей было выделено туроператорам, которые вывозили людей, находящихся в других странах в момент закрытия границ. Мы без всяких проволочек за две недели вернули в Россию около 200 тысяч туристов», – рассказала глава Ростуризма в эфире «Радио 1».
Она напомнила, что турорепаторам помог и запуск курортного сезона.
«После локдауна такая мера была необходима, иначе бы отрасль не выдержала. Мы учли все рекомендации Роспотребнадзора, Всемирной туристской организации, выработали протоколы безопасности, правила работы в условиях пандемии», - отметила Догузова.
Глава Ростуризма добавила, что некоторые меры могут действовать постоянно, например, кэшбек или чартерные рейсы.В частности, зимой россияне могут отправиться «чартером» на Байкал, в Кемеровскую и Мурманскую области, а также на Дальний Восток.
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