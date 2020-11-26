Ростуризм рассказал, как крупные туроператоры пережили карантин

Догузова отметила, что туризм был включен в список отраслей, которым полагается антикризисная помощь.



«Так, 3-5 млрд рублей было выделено туроператорам, которые вывозили людей, находящихся в других странах в момент закрытия границ. Мы без всяких проволочек за две недели вернули в Россию около 200 тысяч туристов», – рассказала глава Ростуризма в эфире «Радио 1».



Она напомнила, что турорепаторам помог и запуск курортного сезона.



«После локдауна такая мера была необходима, иначе бы отрасль не выдержала. Мы учли все рекомендации Роспотребнадзора, Всемирной туристской организации, выработали протоколы безопасности, правила работы в условиях пандемии», - отметила Догузова.



Глава Ростуризма добавила, что некоторые меры могут действовать постоянно, например, кэшбек или чартерные рейсы.В частности, зимой россияне могут отправиться «чартером» на Байкал, в Кемеровскую и Мурманскую области, а также на Дальний Восток.

