Ростуризм рассказал, как крупные туроператоры пережили карантин

В 2020 году ни одих из крупных туроператоров не обанкротился, заявила глава Ростуризма Зарина Догузова.

По ее словам, достичь этого было непросто, однако помогла поддержка правительства с первых же дней кризиса в январе, когда нужно было вывозить россиян из Китая.

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Догузова отметила, что туризм был включен в список отраслей, которым полагается антикризисная помощь.

«Так, 3-5 млрд рублей было выделено туроператорам, которые вывозили людей, находящихся в других странах в момент закрытия границ. Мы без всяких проволочек за две недели вернули в Россию около 200 тысяч туристов», – рассказала глава Ростуризма в эфире «Радио 1».

Она напомнила, что турорепаторам помог и запуск курортного сезона.

«После локдауна такая мера была необходима, иначе бы отрасль не выдержала. Мы учли все рекомендации Роспотребнадзора, Всемирной туристской организации, выработали протоколы безопасности, правила работы в условиях пандемии», - отметила Догузова.

Глава Ростуризма добавила, что некоторые меры могут действовать постоянно, например, кэшбек или чартерные рейсы.В частности, зимой россияне могут отправиться «чартером» на Байкал, в Кемеровскую и Мурманскую области, а также на Дальний Восток.

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ФОТО: РИА Новости
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