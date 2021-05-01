В Крыму и Краснодарском крае стартовал курортный сезон

«В этом году, если не будет форс-мажорных ситуаций, если основные зарубежные курорты откроются поздно, ждем 8-9 млн туристов — рекорд за постсоветский период. <...> Логистика работает на все 100% - открыты новые воздушные трассы, готова магистраль "Таврида", открыт Крымский мост, запущены по нему поезда», — рассказал глава крымского отделения Российского союза туриндустрии Борис Зелинский в беседе с ТАСС.

В Краснодарском крае также ожидают наплыва туристов. Так, Сочи на майские праздники готовится принять до 200 тысяч человек — на четверть больше, чем в майские выходные 2019 года.

На фоне ограничения авиасообщения с Турцией главный курорт Краснодарского края с мая по сентябрь посетят более 4 млн туристов. Согласно данным предварительного бронирования, отели, гостиницы и санатории будут заполнены на 90%. При этом в самых популярных объектах размещения ожидается стопроцентная загрузка.

