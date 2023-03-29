«Научитесь выдавать визы!»: Турагентства недовольны работой посольства Китая

Владивосток и Пекин возобновили регулярные рейсы после трехлетнего перерыва. В пресс-службе компании «Аврора» заявили о планах выполнять три рейса в неделю.

«Вылеты планируются из Новосибирска, Красноярска, Хабаровска, Минеральных вод. Я уверен, что минимум десять российских городов будут иметь прямое авиасообщение с Китаем. Сейчас «мяч» на китайской стороне. Дело в том, что их посольство не справляется с заявлениями на выдачу виз. Буквально позавчера мы получили талончик аж на 25 мая. На более ранние даты получить визу невозможно. Поэтому никакого большого авиасообщения с Китаем не будет до тех пор, пока они не научатся своевременно выдавать визы россиянам. Либо, что более вероятно, перейти на доковидные безвизовые группы», - сказал Мкртчян.

Собеседник призвал стороны к подписанию безвизового договора, который «рассосет» туристическую пробку между странами.

«Если мы называем Китай своим другом, а они – нас, то мы должны были давно подписать безвизовое соглашение. Если вы хотите кардинальное решение вопроса, а не «таблеточками» лечиться», - заявил он.

При этом допандемийные цены на отдых в Поднебесной вырастут примерно в два раза, отметил собеседник.

«В Китае можно жить за 10 долларов в день с человека, а можно за 500. До пандемии, например, в Хайнань, когда была дешевая перевозка, мы продавали тур за 100 тысяч рублей на двоих. Сейчас, понятно, таких цен не будет. Тот же тур сегодня будет стоить, наверное, 180 тысяч», - заключил Мкртчян.

Ранее Алексан Мкртчян в беседе с НСН назвал главный плюс возобновления прямого авиасообщения между Россией и Грузией.

