«Научитесь выдавать визы!»: Турагентства недовольны работой посольства Китая
России и Китаю, если страны зовут друг друга друзьями, давно пора подписать безвизовый режим, признался НСН вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян.
У России и Китая не будет большого авиасообщения до тех пор, пока китайские посольства не научатся оперативно обрабатывать заявки на получение виз в Поднебесную, рассказал НСН вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян.
Владивосток и Пекин возобновили регулярные рейсы после трехлетнего перерыва. В пресс-службе компании «Аврора» заявили о планах выполнять три рейса в неделю.
«Вылеты планируются из Новосибирска, Красноярска, Хабаровска, Минеральных вод. Я уверен, что минимум десять российских городов будут иметь прямое авиасообщение с Китаем. Сейчас «мяч» на китайской стороне. Дело в том, что их посольство не справляется с заявлениями на выдачу виз. Буквально позавчера мы получили талончик аж на 25 мая. На более ранние даты получить визу невозможно. Поэтому никакого большого авиасообщения с Китаем не будет до тех пор, пока они не научатся своевременно выдавать визы россиянам. Либо, что более вероятно, перейти на доковидные безвизовые группы», - сказал Мкртчян.
Собеседник призвал стороны к подписанию безвизового договора, который «рассосет» туристическую пробку между странами.
«Если мы называем Китай своим другом, а они – нас, то мы должны были давно подписать безвизовое соглашение. Если вы хотите кардинальное решение вопроса, а не «таблеточками» лечиться», - заявил он.
При этом допандемийные цены на отдых в Поднебесной вырастут примерно в два раза, отметил собеседник.
«В Китае можно жить за 10 долларов в день с человека, а можно за 500. До пандемии, например, в Хайнань, когда была дешевая перевозка, мы продавали тур за 100 тысяч рублей на двоих. Сейчас, понятно, таких цен не будет. Тот же тур сегодня будет стоить, наверное, 180 тысяч», - заключил Мкртчян.
Ранее Алексан Мкртчян в беседе с НСН назвал главный плюс возобновления прямого авиасообщения между Россией и Грузией.
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