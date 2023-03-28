Отдых в Сочи подорожает на 20-30%

Причина заключается в падении интереса россиян к Крыму, который испытывает проблемы с логистикой. Там закрыт аэропорт в Симферополе, затруднен проезд через Крымский мост, не хватает количества поездов.

Как сообщила вице-президент Альянса турагентств России Алексана Мкртчяна, бронирование туров в Крым рухнуло на 50% по сравнению с 2022 годом. На этом фоне вырос интерес к отдыху в Сочи. В прошлом году цены увеличились на 40%, а в этом они вырастут на 20-30%, заявила Мкртчян.

Так, десять дней отдыха летом в четырехзвездочном отеле с трехразовым питанием в Сочи будут стоить двоим туристам 220 тысяч рублей. За эти деньги можно отдохнуть в Турции или Египте. При этом в стоимость входит перелет и опция all inclusive.

Ранее эксперт в области туризма Людмила Бабий заявила, что российские туристы смогут бюджетно отдохнуть в Крыму — регион стал достойной альтернативой подорожавшей Турции.

