Отдых в Сочи подорожает на 20-30%
Отдых в Сочи в предстоящий летний сезон станет на 20-30% дороже по сравнению с прошлым годом, сообщают «Известия».
Причина заключается в падении интереса россиян к Крыму, который испытывает проблемы с логистикой. Там закрыт аэропорт в Симферополе, затруднен проезд через Крымский мост, не хватает количества поездов.
Как сообщила вице-президент Альянса турагентств России Алексана Мкртчяна, бронирование туров в Крым рухнуло на 50% по сравнению с 2022 годом. На этом фоне вырос интерес к отдыху в Сочи. В прошлом году цены увеличились на 40%, а в этом они вырастут на 20-30%, заявила Мкртчян.
Так, десять дней отдыха летом в четырехзвездочном отеле с трехразовым питанием в Сочи будут стоить двоим туристам 220 тысяч рублей. За эти деньги можно отдохнуть в Турции или Египте. При этом в стоимость входит перелет и опция all inclusive.
Ранее эксперт в области туризма Людмила Бабий заявила, что российские туристы смогут бюджетно отдохнуть в Крыму — регион стал достойной альтернативой подорожавшей Турции.
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