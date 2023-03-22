«Пока только разговоры»: Когда возобновятся прямые рейсы из России в Грузию
Прямое авиасообщение между Россией и Грузией необходимо, потому что россияне летят в Тбилиси через третьи страны, сказал НСН Алексан Мкртчян.
Вице-президент Альянса туристических агентств Алексан Мкртчян в разговоре с НСН заявил, что тысячи россиян летают в Грузию через Белоруссию и Армению.
Россия и Грузия находятся на пороге возобновления прямого авиасообщения, а также отмены виз, заявил депутат Госдумы Леонид Калашников. Он также отметил, что ему трудно судить, когда эти решения состоятся и в какой очередности. Мкртчян говорит, что турагентам нужно меньше двух недель для заполнения первых самолетов с российскими туристами.
«Авиасообщение остро необходимо, но пока дальше разговоров ничего не идет. Российским турагентам нужно 10-12 дней, чтобы заполнить первые самолеты, потому мы готовы с 1 апреля начать туда отправлять туристов. Из Москвы – 2 рейса, из Петербурга – 1, Екатеринбурга, Самары, Казани – 3-4 рейса в неделю. Летом в Тбилиси и Батуми нужно организовать ежедневные рейсы. Зимой люди будут ездить в горы – знаменитый курорт Гудаури, посещать районы виноделия, древнюю столицу Грузии», - сказал Мкртчян.
Собеседник НСН отметил, что чаще всего россияне попадают в Грузию сейчас через Белоруссию и Армению.
«Сейчас в Тбилиси россияне попадают через Минск, Ереван. Это очень большие потоки, а могли бы зарабатывать наши перевозчики. Через Азербайджан только сумасшедший поедет – очень долго», - резюмировал Мкртчян.
Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин в разговоре с НСН назвал условия спроса туров в Китай среди россиян.
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