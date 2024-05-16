«На всех хватит!»: Отдых в Краснодарском крае подорожал на 15%
Краснодарский край ежегодно посещает 16 миллионов туристов, заявил НСН Дмитрий Горин.
Стоимость отдыха на курортах Краснодарского края выросла на 10-15%, рассказал НСН вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин.
Российские туристы забронировали на июнь на 57% больше зарубежных отелей и апартаментов, чем в июне 2023 года. Отмечается, что число бронирований россиянами апартаментов и отелей внутри страны выросло на 10% по сравнению с прошлым годом. Горин заявил, что в Краснодарском крае наблюдается дефицит гостиниц определенного класса.
«Турцию в течение года посещает шесть-семь миллионов российских туристов, Краснодарский край посещает 16 миллионов туристов в год. Места на побережье Краснодарского края есть, тут вопрос цены. Мы фиксируем повышение цен как на зарубежных направлениях, так и на внутренних. Средний рост цен – 10-15%, а на дефицитные гостиницы «пять звезд» - на 30% и более. Основной вопрос – дефицит определенных гостиниц в Краснодарском крае», - сказал собеседник НСН.
По его словам, доля путешествий на собственном автомобиле по России составляется 50-60%.
«Стоимость летнего отдыха на российском побережье зависит от цены авиа- или ж/д перевозки. В начале сезона билет можно приобрести за 12-15 тысяч рублей туда-обратно, в сезон этот же билет будет стоить больше 25 тысяч рублей на человека. Средний чек предпочтений по размещению – 79 тысяч рублей на двоих на неделю. Не надо забывать, что по многим российским направлениям туристы путешествуют на собственном автомобиле, доля таких путешествий 50-60%», - отметил Горин.
Ранее стало известно, что спрос на отдых в Крыму летом 2024 года вырос на 50% среди россиян по сравнению с летом 2023 года, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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