«Шикарное путешествие»: Карелию назвали популярным туристическим направлением
Карелия подходит как для отдельных, так и для совмещенных туров, поэтому россияне все чаще выбирают республику для путешествий, сказал НСН Сергей Голов.
Россияне все чаще выбирают для своих туристических поездок Карелию, однако на данный момент большому потоку мешают высокие цены, заявил НСН президент Союза туристических агентств Сергей Голов.
Около 65% респондентов намерены провести отпуск в поездках по России, следует из результатов опроса Координационного центра Правительства РФ. Самыми популярными туристическими направлениями в 2024 году стали озеро Байкал (43%), Черноморское побережье Краснодарского края (33%) и Крым (32%). Однако, по словам Голова, среди направлений, которые в этом году активно набирают популярность, также можно выделить Карелию.
«Карелия подходит для туров выходного дня или совмещенных туров выходного дня. Сейчас из Санкт-Петербурга доступен ретро-поезд до Карелии. Сам еще не был, но друзья ездили и говорят, что это шикарное путешествие. Хотелось бы, чтобы было дешевле. Для массовых туристических поездок стоимость должна быть чуть выше средних цен. В развитии туризма в Карелии тоже есть нюансы, в основном подключается частный сектор», - сказал он.
Ранее сообщалось, что спрос на активные туры среди россиян вырос на 30%. Как сообщил «Радиоточке НСН», вице-президент РСТ, генеральный директор Russia Discovery Вадим Мамонтов для путешествия на майские праздники туристы часто выбирают Карелию, где со сходом снега стали доступны сплавы.
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