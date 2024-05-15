Число бронирований россиянами отелей за рубежом на июнь выросло на 57% за год
Российские туристы забронировали на июнь на 57% больше зарубежных отелей и апартаментов, чем в июне 2023 года, передает «Газета.Ru» со ссылкой на сервис онлайн-бронирования отелей и апартаментов Островок.
Отмечается, что число бронирований россиянами апартаментов и отелей внутри страны выросло на 10% по сравнению с прошлым годом.
Из зарубежных направлений у российских туристов особенно популярна Япония - спрос на это направление вырос почти в шесть раз. Также заметный рост спроса россиян отмечается в некоторых странах СНГ. Так, Абхазия демонстрирует тройной рост спроса среди россиян, интерес к Грузии вырос в 2,5 раза, а к Казахстану – в два раза.
Ранее стало известно, что спрос на отдых в Крыму летом 2024 года вырос на 50% среди россиян по сравнению с летом 2023 года, отмечает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru