Число бронирований россиянами отелей за рубежом на июнь выросло на 57% за год

Отмечается, что число бронирований россиянами апартаментов и отелей внутри страны выросло на 10% по сравнению с прошлым годом.

Из зарубежных направлений у российских туристов особенно популярна Япония - спрос на это направление вырос почти в шесть раз. Также заметный рост спроса россиян отмечается в некоторых странах СНГ. Так, Абхазия демонстрирует тройной рост спроса среди россиян, интерес к Грузии вырос в 2,5 раза, а к Казахстану – в два раза.

Ранее стало известно, что спрос на отдых в Крыму летом 2024 года вырос на 50% среди россиян по сравнению с летом 2023 года, отмечает RT.