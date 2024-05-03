РСТ: Туристы раскупили все места до конца года в санаториях Сочи и Кавминвод
Туристы раскупили все места до конца года в популярных санаториях Сочи и Кавказских Минеральных Вод, сообщили в Российском союзе туриндустрии.
По сообщениям туроператоров, спрос на санатории очень высокий, а минимальная стоимость путевки на 10 дней в Кавминводах начинается от 50 тысяч рублей. Так, стоимость отдыха в санатории за год выросла почти на 20%.
Ранее стало известно, что Рост бронирований отелей и здравниц в Крыму на май и лето 2024 года составил 20-50% по сравнению с 2023 годом, отмечает RT.
Министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко отметил, что заполняемость гостиниц превзошла ожидания местных отельеров. Наибольшей популярностью пользуются варианты, где есть теплые бассейны и медицинские центры.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru