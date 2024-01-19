«На десять голов ниже!»: Горнолыжный курорт в КНДР сравнили с российскими
В Масикрёне низкие горы, нет «красных» и «черных» трасс, а поездка туда обойдется в 150 тыс. рублей на двоих за пять дней, сказал в эфире НСН Алексан Мкртчян.
Российские горнолыжные курорты намного качественнее и дешевле северокорейского курорта Масикрён, объяснил в интервью НСН вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян.
Ранее стало известно, что 9 февраля планируется первый тур российских туристов на горнолыжный курорт Масикрён в Северной Корее. Набрана группа из ста человек. По данным туроператора "Восток Интур", поездка обойдется им в 750 долларов. В эту цену включены виза, перелеты, проживание, завтраки и экскурсии, но не включены ски-пассы.
«Этот северокорейский курорт подойдет для начинающих лыжников, там невысокие горы, самая высокая точка - 1340 метров. В Масикрёне есть небольшой, достаточно старый отель на 120 номеров с северокорейским сервисом. При этом цены тоже не маленькие – поехать вдвоем на пять дней порядка 150 тыс. рублей, плюс еще за каталку надо заплатить. Плюс здесь надо заморачиваться с северокорейской визой, которую дают далеко не всем. Думаю, за эту зиму максимум сто российских туристов туда съездят. Российские курорты ни на одну, а на десять голов выше этого северокорейского курорта», - сказал Мкртчян.
По его словам, российским лыжникам гораздо интереснее отечественные курорты.
«Ни один хорошо катающийся лыжник туда не поедет, потому что рядом с Владивостоком, на Сахалине находится курорт "Горный воздух", а чуть подальше, на Алтае – Шерегеш. Это продвинутые курорты, где сервис в разы лучше. Там всего шесть трасс, причем трассы все "зеленые" и одна "синяя". Там нет даже ни одной "красной" трассы, я уже молчу о "черных". У нас в том же Приэльбрусье или в Архызе намного интереснее каталка, я уже молчу о Красной Поляне, потому что это достаточно дорогой курорт. Тот же "Горный воздух" намного дешевле северокорейского курорта. Понятно, что человек из Петербурга или Ростова не поедет кататься в Северную Корею. Это локальная история, речь идет только о жителях Приморского края», - заключил собеседник НСН.
Прямое авиасообщение между Россией и КНДР было возобновлено в августе 2023 года. Самолеты авиакомпании Air Koryo дважды в неделю совершают полеты из Владивостока в Пхеньян. Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее советовал российским туристам отдохнуть в Северной Корее, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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