«На десять голов ниже!»: Горнолыжный курорт в КНДР сравнили с российскими

Российские горнолыжные курорты намного качественнее и дешевле северокорейского курорта Масикрён, объяснил в интервью НСН вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян.

Ранее стало известно, что 9 февраля планируется первый тур российских туристов на горнолыжный курорт Масикрён в Северной Корее. Набрана группа из ста человек. По данным туроператора "Восток Интур", поездка обойдется им в 750 долларов. В эту цену включены виза, перелеты, проживание, завтраки и экскурсии, но не включены ски-пассы.