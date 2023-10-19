Лавров посоветовал россиянам отдохнуть в Северной Корее
19 октября 202311:08
Министр иностранных дел России Сергей Лавров посоветовал россиянам отдохнуть в Северной Корее. Его слова приводит агентство ТАСС.
Отвечая на вопрос, порекомендовал бы он КНДР как место для отдыха гражданам страны, дипломат ответил утвердительно.
«Стал бы», - сказал Лавров.
Ранее вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян заявил «Радиоточке НСН», что туристам из Дальнего Востока больше интереснее поехать в Китай, чем в Северную Корею.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru