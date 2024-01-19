Первую группу из 100 россиян набрали для поездки на горнолыжный курорт КНДР

Отмечается, что в КНДР поедут, в частности, жители Москвы и области, а также Санкт-Петербурга, Ленинградской области, Ульяновска и Калининграда. Согласно данным туроператора, желающих поехать в Северную Корею очень много, поэтому приходится формировать лист ожидания.

Ранее власти Приморья сообщали, что 9 февраля планируется первый тур на горнолыжный курорт в Северной Корее. Туристы прибудут из Владивостока в Пхеньян, осмотрят его главные достопримечательности, а потом отправятся на курорт Масикрен, передает «Радиоточка НСН».

