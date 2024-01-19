Первую группу из 100 россиян набрали для поездки на горнолыжный курорт КНДР

Туроператор «Восток Интур» набрал первую группу туристов для поездки из Владивостока на горнолыжный курорт Северной Кореи, туда отправятся 100 человек из разных российских регионов. Об этом сообщило агентство по туризму Приморского края в своем Telegram-канале.

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Отмечается, что в КНДР поедут, в частности, жители Москвы и области, а также Санкт-Петербурга, Ленинградской области, Ульяновска и Калининграда. Согласно данным туроператора, желающих поехать в Северную Корею очень много, поэтому приходится формировать лист ожидания.

Ранее власти Приморья сообщали, что 9 февраля планируется первый тур на горнолыжный курорт в Северной Корее. Туристы прибудут из Владивостока в Пхеньян, осмотрят его главные достопримечательности, а потом отправятся на курорт Масикрен, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости//Владимир Сергеев
ТЕГИ:ТуристыКНДР

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