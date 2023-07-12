МТС Travel: Геленджик - самое бюджетное место отдыха внутри России
Руководитель пресс-службы МТС Travel Анастасия Самойлова в пресс-центре НСН назвала Геленджик самым бюджетным направлением для отдыха внутри России.
«Самое бюджетное направление сейчас - это Геленджик. Это город на черноморском побережье, не такой загруженный, как Анапа или Адлер, где сейчас на пляжах столпотворение. Также на цены в Геленджике, конечно, влияет большое количество малого номерного фонда: гостевые дома, апарт-отели, апартаменты. В таких местах стоимость бронирования в среднем в два раза ниже, чем в отелях. Если в отелях стоимость номера составляет около 7 тысяч рублей в сутки, то здесь - 3-3,5 тысячи рублей», - сказала собеседница НСН.
Ранее генеральный директор компании TEZ TOUR Воскан Арзуманов в пресс-центре НСН рассказал, что российские туристы стали реже выбирать пятизвездочные отели для отдыха за рубежом, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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