МТС Travel: Геленджик - самое бюджетное место отдыха внутри России

«Самое бюджетное направление сейчас - это Геленджик. Это город на черноморском побережье, не такой загруженный, как Анапа или Адлер, где сейчас на пляжах столпотворение. Также на цены в Геленджике, конечно, влияет большое количество малого номерного фонда: гостевые дома, апарт-отели, апартаменты. В таких местах стоимость бронирования в среднем в два раза ниже, чем в отелях. Если в отелях стоимость номера составляет около 7 тысяч рублей в сутки, то здесь - 3-3,5 тысячи рублей», - сказала собеседница НСН.

Ранее генеральный директор компании TEZ TOUR Воскан Арзуманов в пресс-центре НСН рассказал, что российские туристы стали реже выбирать пятизвездочные отели для отдыха за рубежом, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

