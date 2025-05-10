В Таиланде в аварии с рейсовым автобусом пострадали 15 человек
10 мая 202504:27
Рейсовый автобус попал в ДТП в Таиланде, есть пострадавшие. Об этом сообщает газета Manager Online.
Инцидент произошел 9 мая в провинции Кхонкэн. Автобус следовал из курортного города Районг в город Накхонпханом, неподалеку от пункта назначения транспортное средство съехало с дорожного полотна и перевернулось.
Всего в автобусе находились 36 пассажиров. В результате аварии пострадали 15 человек, их госпитализировали.
Ранее пассажирский автобус вылетел с трассы и перевернулся в Ивановской области, погиб водитель, пострадали трое пассажиров.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru