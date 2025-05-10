Песков: Киев хочет избежать переговоров по урегулированию конфликта
Украина не готова к переговорам с Россией по урегулированию конфликта, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом он заявил в интервью телеканалу ABC News.
По словам представителя Кремля, киевские власти не готовы вести «незамедлительные переговоры».
«Президент [России Владимир] Путин поддержал прекращение огня, но задал несколько вопросов», - указал Песков.
Пресс-секретарь подчеркнул, что российский лидер делает все возможное для разрешения ситуации дипломатическими методами.
Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Москве и Киеву необходимо согласовать базовые параметры будущих переговоров.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru