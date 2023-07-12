Гендиректор TEZ TOUR: Россияне стали реже выбирать пятизвездочные отели

«По прошлому месяцу брони были: 70% - пятизвездочные отели, 25% - четверки, 5 - трешки и ниже. Как пример берем Турцию, так как это лидер выездного туризма. На сегодняшний день ситуация с бронью такая: 50% - пятерки, 40% - четверки, 10% - трешки и ниже», - сказал собеседник НСН.

По его словам, раньше российские туристы не рассматривали трех- и двухзвездочные отели для отдыха.

«Лакшери сегмент как был так и остался. Если есть какая-то убыль, это это просто статистическая погрешность. Просел в основном средний сегмент. Люди, которые раньше отдыхали в пятизвездочных отелях среднего уровня, ближе к лакшери, она уже начали пересматривать свои предпочтения в сторону эконом пятерок. По крайней мере, так происходит у нас по Турции. Также мы видим, что вырос основной объем четырехзвездочных отелей. Раньше на трешки и двушки никто не обращал внимание, то сейчас это целых 10%. Это существенный рост», - рассказал эксперт.

Ранее специалисты OneTwoTrip назвали страны и направления, которые стали самыми востребованными летом этого года у российских самостоятельных туристов. Как выяснилось, самый большой рост у Токио: за год спрос на гостиницы в этом мегаполисе увеличился в шесть раз. Второе место занимает Сингапур, куда летом россияне стали приезжать в пять раз чаще. Доля Бангкока за год выросла на 87,5 процента, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

