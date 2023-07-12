Гендиректор TEZ TOUR: Россияне стали реже выбирать пятизвездочные отели

Генеральный директор компании TEZ TOUR Воскан Арзуманов заявил НСН, что россияне стали реже отдавать предпочтение пятизвездочным отелям для отдыха за границей.

Генеральный директор компании TEZ TOUR Воскан Арзуманов в пресс-центре НСН рассказал, что российские туристы стали реже выбирать пятизвездочные отели для отдыха за рубежом.

«На коленях уже»: В Союзе туриндустрии заявили о проблемах российского туризма

«По прошлому месяцу брони были: 70% - пятизвездочные отели, 25% - четверки, 5 - трешки и ниже. Как пример берем Турцию, так как это лидер выездного туризма. На сегодняшний день ситуация с бронью такая: 50% - пятерки, 40% - четверки, 10% - трешки и ниже», - сказал собеседник НСН.

По его словам, раньше российские туристы не рассматривали трех- и двухзвездочные отели для отдыха.

«Лакшери сегмент как был так и остался. Если есть какая-то убыль, это это просто статистическая погрешность. Просел в основном средний сегмент. Люди, которые раньше отдыхали в пятизвездочных отелях среднего уровня, ближе к лакшери, она уже начали пересматривать свои предпочтения в сторону эконом пятерок. По крайней мере, так происходит у нас по Турции. Также мы видим, что вырос основной объем четырехзвездочных отелей. Раньше на трешки и двушки никто не обращал внимание, то сейчас это целых 10%. Это существенный рост», - рассказал эксперт.

Ранее специалисты OneTwoTrip назвали страны и направления, которые стали самыми востребованными летом этого года у российских самостоятельных туристов. Как выяснилось, самый большой рост у Токио: за год спрос на гостиницы в этом мегаполисе увеличился в шесть раз. Второе место занимает Сингапур, куда летом россияне стали приезжать в пять раз чаще. Доля Бангкока за год выросла на 87,5 процента, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Владимир Вяткин
ТЕГИ:ОтелиОтдыхРоссийские ТуристыТуризм

Горячие новости

Все новости

партнеры