«На коленях уже»: В Союзе туриндустрии заявили о проблемах российского туризма

«В отрасли очень много направлений, которым требуется регулирование, исправления и дальнейшее развитие. Например, у нас есть большая проблема с автобусным парком в стране. Компании, которые занимаются экскурсионным направлением, практически на коленях уже. Автобусов новых нет, старые автобусы ломаются, для починки нет запчастей, а существующие автобусы растут в цене из-за дефицита. Этим вопросом мы сейчас активно занимаемся», - сказал собеседник НСН.

По его словам, в сфере туризма очень много теневого гостиничного бизнеса, который не контролируется надзорными органами.

«Вопросы контроля и регулирования отрасли очень болезненные. Например, мы видим, что постоянно применяется мера регулирования, но отсутствуют меры контроля и надзора. Это приводит к тому, что исполняют эти решения только добропорядочные игроки рынка, а тем, кто в тени находится, это без надобности. У нас есть огромная проблема серого, теневого гостиничного сервиса, которая работает вне всякого регламента, все всяких правил. При этом, белый бизнес вынужден работать по всем регламентам, по всем правилам и ограничениям, которые ему вменяют. Начиная с требований классификаций, все возможных контролирующих органов и заканчивая курортным сбором, который собирается с туристов, проживающих в официальных гостиницах и не касается тех, кто живет в каком-нибудь частном секторе, паразитирующем на рынке», - посетовал эксперт.