Пентагон подписал контракт на производство HIMARS на $742 млн
Министерство обороны США заключило контракт на сумму 742,1 млн долларов на производство реактивных систем залпового огня HIMARS. Об этом сообщает Пентагон.
«Корпорации Lockheed Martin из Гранд-Прери, штат Техас, был присужден контракт с фиксированной ценой... на производство высокомобильных артиллерийских ракетных систем (HIMARS - НСН)», - указано в заявлении ведомства.
Условия финансирования и место проведения работ определят для каждого отдельного заказа. Ожидается, что работы завершатся 31 мая 2027 года.
Ранее в МИД России заявили, что Украина использовала ракеты HIMARS для ударов во время объявленного РФ пасхального перемирия, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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