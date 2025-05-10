Пентагон подписал контракт на производство HIMARS на $742 млн

Министерство обороны США заключило контракт на сумму 742,1 млн долларов на производство реактивных систем залпового огня HIMARS. Об этом сообщает Пентагон.

«Корпорации Lockheed Martin из Гранд-Прери, штат Техас, был присужден контракт с фиксированной ценой... на производство высокомобильных артиллерийских ракетных систем (HIMARS - НСН)», - указано в заявлении ведомства.

Условия финансирования и место проведения работ определят для каждого отдельного заказа. Ожидается, что работы завершатся 31 мая 2027 года.

Ранее в МИД России заявили, что Украина использовала ракеты HIMARS для ударов во время объявленного РФ пасхального перемирия, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».