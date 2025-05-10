В лесах округа Амурской области ввели режим ЧС

Режим чрезвычайной ситуации в лесах ввели в одном из округов Амурской области. Об этом заявило региональное управление МЧС.

«На территории Сковородинского муниципального округа введен режим "Чрезвычайная ситуация в лесах", на остальной территорий области сохраняется особый противопожарный режим», - отметили в ведомстве.

За последние сутки пожарные области 27 раз выезжали на тушение сухой растительности, общая площадь возгораний составила свыше 464 га.

Ранее в ряде районов Амурской области установили третий (средний) и четвертый (высокий) классы пожарной опасности.

Между тем в Забайкальском крае ввели режим ЧС федерального характера из-за лесных пожаров.

