В лесах округа Амурской области ввели режим ЧС
Режим чрезвычайной ситуации в лесах ввели в одном из округов Амурской области. Об этом заявило региональное управление МЧС.
«На территории Сковородинского муниципального округа введен режим "Чрезвычайная ситуация в лесах", на остальной территорий области сохраняется особый противопожарный режим», - отметили в ведомстве.
За последние сутки пожарные области 27 раз выезжали на тушение сухой растительности, общая площадь возгораний составила свыше 464 га.
Ранее в ряде районов Амурской области установили третий (средний) и четвертый (высокий) классы пожарной опасности.
Между тем в Забайкальском крае ввели режим ЧС федерального характера из-за лесных пожаров.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru