Средний размер социальной пенсии в России составил 13,5 тысячи рублей
10 мая 202503:53
Средний размер социальной пенсии в России на начало 2025 года составил около 13,5 тысячи рублей в месяц. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Социального фонда РФ.
Отмечается, что по состоянию на 1 января средний размер такой выплаты составлял 13511,94 рубля.
При этом среднюю социальную пенсию, которую получают дети-инвалиды и инвалиды с детства I группы, оценили в 20153,9 рубля в месяц.
Ранее стало известно, что средний размер месячных выплат россиянам за счет пенсионных накоплений составил 1667,48 рубля.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru