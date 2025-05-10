Средний размер социальной пенсии в России составил 13,5 тысячи рублей

Средний размер социальной пенсии в России на начало 2025 года составил около 13,5 тысячи рублей в месяц. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Социального фонда РФ.

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Отмечается, что по состоянию на 1 января средний размер такой выплаты составлял 13511,94 рубля.

При этом среднюю социальную пенсию, которую получают дети-инвалиды и инвалиды с детства I группы, оценили в 20153,9 рубля в месяц.

Ранее стало известно, что средний размер месячных выплат россиянам за счет пенсионных накоплений составил 1667,48 рубля.

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ФОТО: РИА Новости / Александр Кряжев
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