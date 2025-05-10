Депутат Якубовский рассказал, кто освобожден от уплаты взносов за капремонт
Некоторые категории россиян освобождены от уплаты взносов за капитальный ремонт в многоквартирных домах. Об этом заявил член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский в беседе с РИА Новости.
«Полное освобождение от уплаты взносов имеют граждане в возрасте 80 лет и старше, если они проживают одни либо только с неработающими пенсионерами или инвалидами I или II группы, а также Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, полные кавалеры ордена Славы и члены их семей», — отметил парламентарий.
При этом право на компенсацию в размере 50% взносов имеют россияне 70-79 лет, проживающие одни или с неработающими пенсионерами либо инвалидами I или II группы, семьи с детьми-инвалидами, инвалиды I и II групп, ветераны Великой Отечественной войны и приравненные к ним, ветераны боевых действий, пострадавшие от радиационных катастроф граждане.
Льготы предоставляются россиянам по заявлению и только на одно жилое помещение - место постоянного проживания.
По словам Якубовского, в отдельных регионах могут действовать дополнительные льготы на капремонт. Например, на них могут рассчитывать многодетные семьи, ветераны труда, участники специальной военной операции.
Ранее зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева в пресс-центре НСН заявила, что со следующего года управляющие компании будут обязаны детально расписывать, на что пошли деньги в рамках капитального и текущего ремонта.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru