СМИ: Пакистан начал военную операцию против Индии
10 мая 202503:35
Крупномасштабная военная операция Пакистана против Индии началась. Об этом сообщил телеканал Geo, ссылаясь на источники в службе безопасности.
«Пакистан начал... операцию... в качестве прямого ответа на продолжительные провокации Индии», - отмечает СМИ.
По данным канала, пакистанские силы обстреляли индийские авиабазы Удхампур и Патханкот.
Ранее армия Индии начала операцию «Синдур» и ударила по девяти предполагаемым лагерям террористов в Пакистане, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru