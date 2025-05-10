СМИ: Пакистан начал военную операцию против Индии

Крупномасштабная военная операция Пакистана против Индии началась. Об этом сообщил телеканал Geo, ссылаясь на источники в службе безопасности.

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«Пакистан начал... операцию... в качестве прямого ответа на продолжительные провокации Индии», - отмечает СМИ.

По данным канала, пакистанские силы обстреляли индийские авиабазы Удхампур и Патханкот.

Ранее армия Индии начала операцию «Синдур» и ударила по девяти предполагаемым лагерям террористов в Пакистане, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: telegram.org
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