СМИ: Пакистан начал военную операцию против Индии

Путин и президент США Трамп через своих помощников обменялись поздравлениями в честь Дня Победы НАТО не обещало Украине членство в альянсе Интронизационная месса Папы Римского Льва XIV пройдет на площади Святого Петра 18 мая Эксперт: идентификация водителей электросамокатов через «Госуслуги» позволит «отсечь» несовершеннолетних пользователей Яндекс собрал уникальную коллекцию из 200 тысяч газет 1941–1945 годов