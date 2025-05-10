Глава Минфина США подтвердил, что страну может ждать дефолт к августу

Дефолт по государственному долгу США может наступить уже к августу, если конгресс не повысит потолок задолженности. Об этом говорится в письме американского министра финансов Скотта Бессента к лидерам законодательного органа.

Глава минфина указал на существующую «обоснованную вероятность» того, что средства правительства окажутся исчерпаны в августе, пока конгресс будет на каникулах. Бессент призвал увеличить либо приостановить действие лимита госдолга к середине июля, чтобы сохранить «полноту доверия и авторитета» США.

Речь идет о том, что к концу лета у Вашингтона, вероятно, закончатся деньги для оплаты счетов по задолженности. Американский госдолг превышает $36,2 трлн.

Ранее Скотт Бессент заявил, что США намерены повысить установленный лимит госдолга и снять проблему его дальнейшего увеличения на ближайшие два года.

