Глава Минфина США подтвердил, что страну может ждать дефолт к августу
Дефолт по государственному долгу США может наступить уже к августу, если конгресс не повысит потолок задолженности. Об этом говорится в письме американского министра финансов Скотта Бессента к лидерам законодательного органа.
Глава минфина указал на существующую «обоснованную вероятность» того, что средства правительства окажутся исчерпаны в августе, пока конгресс будет на каникулах. Бессент призвал увеличить либо приостановить действие лимита госдолга к середине июля, чтобы сохранить «полноту доверия и авторитета» США.
Речь идет о том, что к концу лета у Вашингтона, вероятно, закончатся деньги для оплаты счетов по задолженности. Американский госдолг превышает $36,2 трлн.
Ранее Скотт Бессент заявил, что США намерены повысить установленный лимит госдолга и снять проблему его дальнейшего увеличения на ближайшие два года.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru