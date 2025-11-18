СМИ: Уехавшая из РФ группа «Несчастный случай» дает концерты в подвалах ЕС
Основанная в 1983 году российская джаз-рок-группа «Несчастный случай», члены которой покинули страну, теперь вынуждена выступать в Европе перед малочисленной аудиторией, сообщает Regnum.
По информации агентства, об этом прямо говорится в новой песне лидера коллектива Алексея Кортнева. В своих строчках музыкант иронично обращается к критикам: «Вы критики-нытики, так не хотите ли играть по подвалам на 25 зрителей?». Артист признается, что романтика подобных выступлений его утомила, и он мечтает о концерте даже не на крупной, а на малой стадионной площадке.
К публикации приложена афиша предстоящего выступления группы в Тель-Авиве, где музыканты изображены в халатах, что соответствует их сценическому имиджу.
Ранее группа «Несчастный случай» представила новый сингл под названием «Замело». Это первая новая песня коллектива за последние пять лет, которая уже доступна на всех музыкальных площадках, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
