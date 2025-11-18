Исследование: Россияне перешли на пассивный поиск работы

Как выяснили рекрутинговые сервисы, 76% кандидатов находятся в режиме пассивного поиска. Они изучают вакансии, чтобы понять свои возможности и быть в курсе положения дел, не совершая активных действий.

Более того, для многих такой «шопинг вакансий» стал новым способом отдыха — альтернативой скроллингу в социальных сетях и интернет-магазинах. Алгоритмы маркетплейсов и соцсетей приучили людей к мысли, что всегда может найтись что-то лучше, и эта логика теперь распространилась и на карьеру.

По данным Центробанка РФ, зарплаты в текущем году растут медленнее, чем в прошлом, однако «темпы их повышения пока опережают рост производительности труда», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

