Исследование: Россияне перешли на пассивный поиск работы
На рынке труда России наметился новый тренд: большинство соискателей теперь ищут работу, не собираясь увольняться, сообщают «Известия».
Как выяснили рекрутинговые сервисы, 76% кандидатов находятся в режиме пассивного поиска. Они изучают вакансии, чтобы понять свои возможности и быть в курсе положения дел, не совершая активных действий.
Более того, для многих такой «шопинг вакансий» стал новым способом отдыха — альтернативой скроллингу в социальных сетях и интернет-магазинах. Алгоритмы маркетплейсов и соцсетей приучили людей к мысли, что всегда может найтись что-то лучше, и эта логика теперь распространилась и на карьеру.
По данным Центробанка РФ, зарплаты в текущем году растут медленнее, чем в прошлом, однако «темпы их повышения пока опережают рост производительности труда», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
