СМИ: В Японии и Южной Корее ждут прямых рейсов с Россией

Это происходит на фоне роста турпотока россиян в Японию, а также с учетом высоких издержек из-за того, что рейсам в Европу приходится облетать российское воздушное пространство.

Korean Air также готова в любой момент возобновить авиасообщение и ожидает только решения официальных властей. Южнокорейские общественные организации призывают власти начать переговоры по этому вопросу, так как западные санкции нарушают право на передвижение 150 тысяч этнических корейцев, проживающих в РФ.

При этом эксперты не ожидают скорого возобновления полетов, потому что Токио и Сеул координируют свою политику с США.

Российские туристы стали активно интересоваться Японией после окончания пандемии коронавируса, поэтому возобновление прямого авиасообщения с ней будет только приветствоваться туристической отраслью. Об этом НСН в комментарии заявил генеральный директор «Арт-тур» Дмитрий Арутюнов.

