СМИ: В Японии и Южной Корее ждут прямых рейсов с Россией
Среди японских компаний растет запрос на восстановление прямого авиасообщения с Россией, сообщают «Известия» со ссылкой на российское посольства Токио.
Это происходит на фоне роста турпотока россиян в Японию, а также с учетом высоких издержек из-за того, что рейсам в Европу приходится облетать российское воздушное пространство.
Korean Air также готова в любой момент возобновить авиасообщение и ожидает только решения официальных властей. Южнокорейские общественные организации призывают власти начать переговоры по этому вопросу, так как западные санкции нарушают право на передвижение 150 тысяч этнических корейцев, проживающих в РФ.
При этом эксперты не ожидают скорого возобновления полетов, потому что Токио и Сеул координируют свою политику с США.
Российские туристы стали активно интересоваться Японией после окончания пандемии коронавируса, поэтому возобновление прямого авиасообщения с ней будет только приветствоваться туристической отраслью. Об этом НСН в комментарии заявил генеральный директор «Арт-тур» Дмитрий Арутюнов.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Уехавшая из РФ группа «Несчастный случай» дает концерты в подвалах ЕС
- Исследование: Россияне перешли на пассивный поиск работы
- СМИ: В Японии и Южной Корее ждут прямых рейсов с Россией
- СМИ: Данные об измерении скорости интернета будут передаваться властям
- Разрыв в ценах базового набора товаров в РФ вырос до 19 тысяч
- Под Оренбургом задержан мигрант, напавший на школьницу
- СМИ: США вывезли из Японии ракеты Typhon, вызвавшие озабоченность РФ
- Медведев: Сделка Украины и Франции по истребителям Rafale коррупционна
- Депутат Аксененко: Нужно ограничить первоначальный взнос по ипотеке до 20%
- СМИ: Секретарь СНБО Умеров отказался возвращаться на Украину
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru