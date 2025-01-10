«Монопольное положение»: Цены на отдых в Сочи поднимутся из-за нехватки отелей

Цены на отдых в Сочи в этом году увеличатся и будут выше, чем по всему Черноморскому побережью, в том числе из-за нехватки отелей, рассказал вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян в разговоре с НСН.

Мазут из-за ЧП с танкерами уже выплеснулся на пляжи по всему Крыму, от Керчи и Судака до Ялты, Феодосии, Севастополя и Евпатории. На Кубани зона загрязнения доходит примерно до Анапы. Но экологи предупреждают, что мазут может оказаться как южнее, так и в Азовском море – в Ейске. Также экологи отмечают, что по мере прогревания морской воды мазут начнет подниматься со дна. Мкртчян отметил, что цены на отдых в Сочи будут расти, но это не связано с массовым загрязнением в Анапе.