«Монопольное положение»: Цены на отдых в Сочи поднимутся из-за нехватки отелей
Отельеры понимают, что предложение номеров сильно отстает от спроса, из-за чего поднимают цены, отметил в эфире НСН Алексан Мкртчян.
Цены на отдых в Сочи в этом году увеличатся и будут выше, чем по всему Черноморскому побережью, в том числе из-за нехватки отелей, рассказал вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян в разговоре с НСН.
Мазут из-за ЧП с танкерами уже выплеснулся на пляжи по всему Крыму, от Керчи и Судака до Ялты, Феодосии, Севастополя и Евпатории. На Кубани зона загрязнения доходит примерно до Анапы. Но экологи предупреждают, что мазут может оказаться как южнее, так и в Азовском море – в Ейске. Также экологи отмечают, что по мере прогревания морской воды мазут начнет подниматься со дна. Мкртчян отметил, что цены на отдых в Сочи будут расти, но это не связано с массовым загрязнением в Анапе.
«Будут ли дальше подниматься цены? Конечно, будут. Очень большая масса людей либо не может поехать за границу, либо не хочет. Естественно, цены растут, мы видим нехватку отелей, особенно отелей 4-5 звезд. Эти отели строятся, но, допустим, в Краснодарском крае нужно порядка 50 тысяч номеров в отелях 4-5 звезд. А строится, от силы, 10 тысяч номеров, даже 8 тысяч. Предложение отстает в 4-5 раз от спроса. Естественно, отельеры это прекрасно понимают и поднимают цены. На 2025 год не все отели объявили цены. И пока январь, мы еще не видим настоящих цен. Понятно, что в июле, августе и сентябре цены будут намного выше, чем они сейчас их объявляют. Сейчас идет история с ранним бронированием, многие отельеры берут предоплату и фиксируют цену туристам. Но не все люди бронируют в январе-феврале на июль-август. Многие придут это делать в апреле, мае, июне. Не сомневаюсь, что цены в Сочи и в этом году будут выше, чем везде по побережью», - сказал Мкртчян.
Он отметил, что, по данным на 2024 год, отдых в Сочи выходит примерно на 30% дороже, чем в Крыму. В частности, отельеры завышают цены из-за авиадоступности курорта.
«Крым отстает по ценам, если брать прошлый год, примерно на 30% от Сочи. Понятно, что жителям севера России, Дальнего Востока, Сибири, особенно Восточной Сибири невозможно или крайне сложно автомобилем приехать в тот же Крым или в Туапсинский район, Геленджик. Естественно, они выбирают авиапутешествия в Сочи. Люди из Москвы, Петербурга тоже не хотят ехать машинами в Крым и выбирают самолет. Поезда есть, но поезда кто-то любит, кто-то не любит, это не быстро. Поэтому все равно многие едут в Сочи самолетом. Сочи традиционно поднял цены с тех пор, как закрыли аэропорты Анапы, Геленджика, Симферополя. Мы видим этот дисбаланс уже три года. Это не сегодняшняя история. Три года этой истории, что отельеры Сочи понимают свое монопольное положение на рынке в связи с открытым аэропортом и задирают цены выше, чем, например, их коллеги из той же Анапы», - добавил собеседник агентства.
Ранее генеральный директор «Арт-тур» Дмитрий Арутюнов в беседе с НСН заявил, что вместе с резким курсом валют прямо пропорционально подорожают и зарубежные туры, причем сильнее всего почувствуют на себе эту тенденцию туристы, выбирающие бюджетный отдых, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Фицо пригрозил заблокировать финансовую помощь Украине из-за транзита газа
- Премьер Украины Шмыгаль: Киев получил €3 миллиарда от российских активов
- СМИ: Михаил Боярский госпитализирован в Петербурге
- Названы самые популярные в России кроссоверы и внедорожники
- МФЦ в Челябинской области прекратили прием документов из-за отсутствия интернета
- Песков отметил наличие разногласий на заседании по помощи Киеву в Рамштайне
- Prada рассматривает возможность покупки Versace
- Трюдо в шутку предложил Трампу обменять Канаду на штат США
- «Три миллиардера!»: Любимова сообщила о продаже в праздники 12 млн билетов в кино
- Песков посчитал, что Литва имеет территориальные притязания к России
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru