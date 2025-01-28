Не «хамство», а убытки: Что происходит с ценами в отелях Анапы

Вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян заявил ранее Life. Ru, что отельеры в Анапе ведут себя «по-хамски», повышая цены на фоне резкого падения спроса и числа бронирований из-за экологической катастрофы с разливом мазута в Черном море. Мохов отметил, что подобное поведение отельеров Анапы можно связать с финансовым положением объектов.

«У меня нет информации о том, что анапские отельеры повышают цены. Если кто-то и повышает, это означает, что они хотят таким образом минимизировать свои убытки. Какие-то отели могут не очень аккуратно работать с ценами в нынешней ситуации, так как привыкли к постоянному повышению стоимости. Во многом цены зависят от уровня спроса на тот или иной отель, а также от финансового положения объекта: есть ли у них кредиты, требуется ли реновация, требуются ли дополнительные вложения, чтобы подготовить объект к сезону, требуется ли дополнительный наем сотрудников и их обучение», - сказал собеседник НСН.

Он также заявил, что туроператоры не теряют надежды на сохранение летнего сезона.



«Поскольку власти сейчас предпринимают значительные усилия для ликвидации последствий разлива нефтепродуктов и восстановления пляжей, у нас есть надежда на сохранение летнего сезона», - подчеркнул Мохов.