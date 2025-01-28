Не «хамство», а убытки: Что происходит с ценами в отелях Анапы
Во многом цена на проживание в отеле зависит от финансового состояния объекта: кредитов, необходимости ремонта, найма персонала и так далее, заявил НСН Георгий Мохов.
Некоторые отельеры Анапы могут сейчас поднимать цены, так как привыкли к их постоянному росту, однако в нынешней ситуации это неправильно, сказал НСН вице-президент Российского союза туриндустрии Георгий Мохов.
Вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян заявил ранее Life. Ru, что отельеры в Анапе ведут себя «по-хамски», повышая цены на фоне резкого падения спроса и числа бронирований из-за экологической катастрофы с разливом мазута в Черном море. Мохов отметил, что подобное поведение отельеров Анапы можно связать с финансовым положением объектов.
«У меня нет информации о том, что анапские отельеры повышают цены. Если кто-то и повышает, это означает, что они хотят таким образом минимизировать свои убытки. Какие-то отели могут не очень аккуратно работать с ценами в нынешней ситуации, так как привыкли к постоянному повышению стоимости. Во многом цены зависят от уровня спроса на тот или иной отель, а также от финансового положения объекта: есть ли у них кредиты, требуется ли реновация, требуются ли дополнительные вложения, чтобы подготовить объект к сезону, требуется ли дополнительный наем сотрудников и их обучение», - сказал собеседник НСН.
Он также заявил, что туроператоры не теряют надежды на сохранение летнего сезона.
«Поскольку власти сейчас предпринимают значительные усилия для ликвидации последствий разлива нефтепродуктов и восстановления пляжей, у нас есть надежда на сохранение летнего сезона», - подчеркнул Мохов.
В свою очередь вице-президент АТОР по внутреннему туризму, гендиректор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин заявил, что цены на отели в Анапе выросли на 10-12%.
«Отели подняли цены на ожидаемую инфляцию - 10-12%. Если бы ничего не произошло, то цены все равно были бы выше, чем в 2024 году. Если сейчас кто-то из отельеров снизит цену в два раза, то это ни к чему не приведет. Тем более странно сейчас поднимать цены (сверх инфляции. - прим. НСН), я таких случаев не встречал», - заявил Ромашкин.
По его словам, для отдыхающих сейчас не так важны цены, как экологическая ситуация в регионе.
«Сейчас туристы не смотрят на цены на Анапу, они следят за новостной повесткой. Если ликвидация последствий затянется, если пляжи не удастся подготовить к сезону, то вряд ли кто-то будет сравнивать ценники Анапы и Сочи. Туристы ждут новостей о том, что уборка закончена, что Роспотребнадзор взял пробы воды, грунта, воздуха и так далее и научно доказал, что все безопасно. Вот тогда они готовы посмотреть цены в Анапе. Не раньше того. Никто сейчас не будет искать наиболее дешевый вариант, исходя из текущей ситуации», - заключил эксперт.
Ранее председатель межрегиональной общественной организации «Ассоциация малых отелей Крыма и Севастополя» Наталья Стамбульникова заявила «Радиоточке НСН», что в Крыму ждут удачного туристического сезона, несмотря на близость мазута к берегу.
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