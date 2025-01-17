«Сочи, Адлер или Крым»: Как разлив мазута скажется на курортах Черного моря
Из-за разлива мазута Анапа потеряет туристов, а загрузка по Крыму и Севастополю, наоборот, вырастет, заявили туроператоры. Экологи же спорят о вреде воды и сроках устранения аварии.
После нефтяного происшествия в Черном море активисты, экологи и представители контрольных органов делают все, чтобы минимизировать негативные последствия разлива для природы и человека. Депутаты бьют тревогу из-за «загрязненной рыбы», но Роспотребнадзор обещает тщательно следить за ситуацией. На курортах же пока не ожидается резкого спада посещаемости туристов, а специалисты спорят об опасности купания в загрязненной воде.
ОПУСТИЛИСЬ НА ДНО
Проведенные исследования выловленной в Черном море рыбы на сегодняшний день говорят о том, что загрязнение нефтепродуктами не произошло, рассказала 16 января глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала «Россия 24».
Ее заявление дало надежду на то, что загрязнение воды в целом не так критично, как ожидали жители региона и туристы, которые уже спланировали летний отпуск в Анапе и на других курортах черноморского побережья.
А до этого 15 января эксперт проекта «Земля касается каждого» Александр Емельянов вместе с представителями МЧС и местных властей при поддержке волонтерского штаба отправился на исследование дна моря рядом с местом крушения танкера с мазутом.
«Мы погружались непосредственно у кормы, в 200-300 метрах от неё и примерно на том же расстоянии от мыса. Когда мы подошли к корме, оттуда вытаскивали водолаза, который был весь в мазуте», - рассказал Александр.
Он пояснил, что рельеф дна очень сложный, это не песок, а камни и скалы, поэтому мазут может оседать в щелях между камнями.
На обратном пути специалисты остановилась посередине Бугазской косы. После погружения дрона на дне сразу были обнаружены многочисленные комки мазута. При этом температура воды в районе мыса Панагия на данный момент составляет всего около 8 градусов, в районе Анапы — около 9-10 градусов. Экологи уверяют, что с потеплением мазут начнет подниматься со дна, где пока что «прячется».
Так, заслуженный эколог России Андрей Пешков заявил НСН, что проблема распространения мазут усугубится уже в марте-апреле.
«С приходом весны ситуация ухудшится. Уже в марте-апреле будет сезонный прогрев. В воде слои перемешаются с захватом большей глубины, большой объем мазута, который сейчас на дне, на водорослях, на скалах, будет нагреваться, всплывать и растворяться. Пострадает вся живая цепочка. Рачки, например, - это кормовая база всего», - отметил он, уверяя, что мазут затронет всех обитателей моря.
КУДА ДОБЕРЕТСЯ МАЗУТ
Со своей стороны, эколог Георгий Каваносян предупредил, что уже в эти выходные возможны новые выбросы мазута. Он отметил, что ожидающийся шторм понесет загрязнения в сторону берега в Краснодарском крае и на западном берегу Крыма.
«Начинаю опасаться за Новороссийск и Геленджик», - написал он в Telegram-канале.
Мазут может перемещаться в воде на большие расстояния, его движения зависят от течения и температуры воды, заявил академический эколог Артем Акшинцев в разговоре с НСН. По его словам, мазут из Черного моря легко может выброситься в Ейске и Таганроге.
«Понятное дело, что последствия такой аварии могут затронуть всю акваторию Черного моря, на всех прилегающих территориях возможны выбросы мазута. Есть риски, что мазут дойдет до Ейска в Азовском море, так как пока не собрали большую часть мазута. Пока сложно сказать. Я не удивлюсь, если это все вынесет в Ейск, Таганрог… Мазут может перемещаться на большие расстояния», - предупредил он.
Сочи и Адлер являются безопасными направлениями для отдыха на Черном море после разлива мазута, сообщил зампред комитета Госдумы по экологии Георгий Арапов, передает РИА Новости.
Он отметил, что по другую сторону от Анапы и далее не фиксировались большие выбросы мазута. Также, по прогнозам, мазутные загрязнение не будут двигаться в правую сторону, а только в направлении Крымского полуострова.
При этом в акватории Анапы уже очистили все загрязнения, которые образовались из-за крушения двух танкеров в Керченском проливе, сообщили в Морспасслужбе.
ЧТО ДЕЛАТЬ ТУРИСТАМ
Количество бронирований летнего отдыха в Крыму, Сочи, Геленджике, Дагестане и Абхазии увеличилось на фоне массового загрязнения мазутом в Анапе, рассказал вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян в разговоре с НСН.
«Что касается лета, конечно, снизилось количество бронирования на регион Анапы. Но мы видим рост бронирования по тому же Крыму. В Судаке какой-то катастрофы нет, там есть отдельные пятна. Более-менее массовое загрязнение – Керченский полуостров. В Судаке, Феодосии мы не видим массовых отмен, люди туда в принципе едут. А главные продажи все равно идут по южному берегу Крыма – Севастополь. Здесь мы наоборот видим рост по сравнению с прошлым годом. Понятно, что свято место пусто не бывает», - рассказал он.
Помимо пляжного отдыха и «тюленинга» туристы все чаще приезжают в Крым за активным отдыхом в горах, и местные отельеры не столкнулись с отменами на фоне загрязнения мазутом. Об этом в интервью НСН рассказала председатель межрегиональной общественной организации «Ассоциация малых отелей Крыма и Севастополя» Наталья Стамбульникова.
«В целом прогнозы неплохие, пока ни одной отмены. Отели, которые с октября объявляли акции раннего бронирования, уже на 10-15% заняты с предоплатой. В целом считаю, что загрузка по Крыму и Севастополю относительно 2024 года может быть на 20% больше», - отметила она.
Эколог Георгий Каваносян также успокоил туристов. Он уверен, что вода в Черном море к лету будет в таком же состоянии, как до разлива.
«Во-первых, мазут - один из наименее опасных нефтепродуктов для окружающей среды. Во-вторых, у нефтепродуктов в естественных условиях очень низкая истинная растворимость в воде. Морская вода обладает высокой окислительной способностью. Именно серьезной ситуация выглядит для берегов Анапы и Керченского полуострова, где в прибрежной части шельфа мазута на дне должно быть много. Для остального побережья Крыма и остальной части Краснодарского края ситуация выглядит более благополучной», - написал он в Telegram-канале.
Он пояснил, что при всплывании сгустки мазута могут быть опасны для человека, так как есть риск заглотить загрязнение.
«Было бы разумно на пляжах, которые будут пригодны к летнему сезону, установить специальные баки с запасом сорбентов, совочками и большой понятной инструкцией. Увидели, что выплыл сгусток мазута - собрали, обработали и в бак», - предложил он.
Более неутешительный прогноз дал академический эколог Артем Акшинцев, который заявил НСН, что на устранение мазута в Черном море потребуется минимум два года, а на восстановление экосистемы уйдет более 15 лет.
«Предстоящий туристический сезон, скорее всего, потерян. Один сезон точно будет потерян из-за особенностей мазута. Хочу предупредить, что в мазуте не очень безопасно купаться. Это запах, это возможные кожные реакции... Это не значит, что люди окунутся и сразу будет что-то ужасное с ними, но ничего хорошего тоже точно не будет. Все реагируют по-разному на такое», - добавил он.
Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев попросил включить город в зону действия чрезвычайной ситуации федерального характера из-за разлива мазута. С 4 января 2025 года там действует режим ЧС регионального масштаба, передает «Радиоточка НСН».
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