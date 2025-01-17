«Сочи, Адлер или Крым»: Как разлив мазута скажется на курортах Черного моря

А до этого 15 января эксперт проекта «Земля касается каждого» Александр Емельянов вместе с представителями МЧС и местных властей при поддержке волонтерского штаба отправился на исследование дна моря рядом с местом крушения танкера с мазутом.

«Мы погружались непосредственно у кормы, в 200-300 метрах от неё и примерно на том же расстоянии от мыса. Когда мы подошли к корме, оттуда вытаскивали водолаза, который был весь в мазуте», - рассказал Александр.

Он пояснил, что рельеф дна очень сложный, это не песок, а камни и скалы, поэтому мазут может оседать в щелях между камнями.

На обратном пути специалисты остановилась посередине Бугазской косы. После погружения дрона на дне сразу были обнаружены многочисленные комки мазута. При этом температура воды в районе мыса Панагия на данный момент составляет всего около 8 градусов, в районе Анапы — около 9-10 градусов. Экологи уверяют, что с потеплением мазут начнет подниматься со дна, где пока что «прячется».

Так, заслуженный эколог России Андрей Пешков заявил НСН, что проблема распространения мазут усугубится уже в марте-апреле.

«С приходом весны ситуация ухудшится. Уже в марте-апреле будет сезонный прогрев. В воде слои перемешаются с захватом большей глубины, большой объем мазута, который сейчас на дне, на водорослях, на скалах, будет нагреваться, всплывать и растворяться. Пострадает вся живая цепочка. Рачки, например, - это кормовая база всего», - отметил он, уверяя, что мазут затронет всех обитателей моря.

КУДА ДОБЕРЕТСЯ МАЗУТ

Со своей стороны, эколог Георгий Каваносян предупредил, что уже в эти выходные возможны новые выбросы мазута. Он отметил, что ожидающийся шторм понесет загрязнения в сторону берега в Краснодарском крае и на западном берегу Крыма.

«Начинаю опасаться за Новороссийск и Геленджик», - написал он в Telegram-канале.

Мазут может перемещаться в воде на большие расстояния, его движения зависят от течения и температуры воды, заявил академический эколог Артем Акшинцев в разговоре с НСН. По его словам, мазут из Черного моря легко может выброситься в Ейске и Таганроге.

«Понятное дело, что последствия такой аварии могут затронуть всю акваторию Черного моря, на всех прилегающих территориях возможны выбросы мазута. Есть риски, что мазут дойдет до Ейска в Азовском море, так как пока не собрали большую часть мазута. Пока сложно сказать. Я не удивлюсь, если это все вынесет в Ейск, Таганрог… Мазут может перемещаться на большие расстояния», - предупредил он.

Сочи и Адлер являются безопасными направлениями для отдыха на Черном море после разлива мазута, сообщил зампред комитета Госдумы по экологии Георгий Арапов, передает РИА Новости.