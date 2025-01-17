«Сочи, Адлер или Крым»: Как разлив мазута скажется на курортах Черного моря

Из-за разлива мазута Анапа потеряет туристов, а загрузка по Крыму и Севастополю, наоборот, вырастет, заявили туроператоры. Экологи же спорят о вреде воды и сроках устранения аварии.

После нефтяного происшествия в Черном море активисты, экологи и представители контрольных органов делают все, чтобы минимизировать негативные последствия разлива для природы и человека. Депутаты бьют тревогу из-за «загрязненной рыбы», но Роспотребнадзор обещает тщательно следить за ситуацией. На курортах же пока не ожидается резкого спада посещаемости туристов, а специалисты спорят об опасности купания в загрязненной воде.

ОПУСТИЛИСЬ НА ДНО

Проведенные исследования выловленной в Черном море рыбы на сегодняшний день говорят о том, что загрязнение нефтепродуктами не произошло, рассказала 16 января глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала «Россия 24».

Ее заявление дало надежду на то, что загрязнение воды в целом не так критично, как ожидали жители региона и туристы, которые уже спланировали летний отпуск в Анапе и на других курортах черноморского побережья.

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А до этого 15 января эксперт проекта «Земля касается каждого» Александр Емельянов вместе с представителями МЧС и местных властей при поддержке волонтерского штаба отправился на исследование дна моря рядом с местом крушения танкера с мазутом.

«Мы погружались непосредственно у кормы, в 200-300 метрах от неё и примерно на том же расстоянии от мыса. Когда мы подошли к корме, оттуда вытаскивали водолаза, который был весь в мазуте», - рассказал Александр.

Он пояснил, что рельеф дна очень сложный, это не песок, а камни и скалы, поэтому мазут может оседать в щелях между камнями.

На обратном пути специалисты остановилась посередине Бугазской косы. После погружения дрона на дне сразу были обнаружены многочисленные комки мазута. При этом температура воды в районе мыса Панагия на данный момент составляет всего около 8 градусов, в районе Анапы — около 9-10 градусов. Экологи уверяют, что с потеплением мазут начнет подниматься со дна, где пока что «прячется».

Так, заслуженный эколог России Андрей Пешков заявил НСН, что проблема распространения мазут усугубится уже в марте-апреле.

«С приходом весны ситуация ухудшится. Уже в марте-апреле будет сезонный прогрев. В воде слои перемешаются с захватом большей глубины, большой объем мазута, который сейчас на дне, на водорослях, на скалах, будет нагреваться, всплывать и растворяться. Пострадает вся живая цепочка. Рачки, например, - это кормовая база всего», - отметил он, уверяя, что мазут затронет всех обитателей моря.

КУДА ДОБЕРЕТСЯ МАЗУТ

Со своей стороны, эколог Георгий Каваносян предупредил, что уже в эти выходные возможны новые выбросы мазута. Он отметил, что ожидающийся шторм понесет загрязнения в сторону берега в Краснодарском крае и на западном берегу Крыма.

«Начинаю опасаться за Новороссийск и Геленджик», - написал он в Telegram-канале.

Мазут может перемещаться в воде на большие расстояния, его движения зависят от течения и температуры воды, заявил академический эколог Артем Акшинцев в разговоре с НСН. По его словам, мазут из Черного моря легко может выброситься в Ейске и Таганроге.

«Понятное дело, что последствия такой аварии могут затронуть всю акваторию Черного моря, на всех прилегающих территориях возможны выбросы мазута. Есть риски, что мазут дойдет до Ейска в Азовском море, так как пока не собрали большую часть мазута. Пока сложно сказать. Я не удивлюсь, если это все вынесет в Ейск, Таганрог… Мазут может перемещаться на большие расстояния», - предупредил он.

Сочи и Адлер являются безопасными направлениями для отдыха на Черном море после разлива мазута, сообщил зампред комитета Госдумы по экологии Георгий Арапов, передает РИА Новости.

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Он отметил, что по другую сторону от Анапы и далее не фиксировались большие выбросы мазута. Также, по прогнозам, мазутные загрязнение не будут двигаться в правую сторону, а только в направлении Крымского полуострова.

При этом в акватории Анапы уже очистили все загрязнения, которые образовались из-за крушения двух танкеров в Керченском проливе, сообщили в Морспасслужбе.

ЧТО ДЕЛАТЬ ТУРИСТАМ

Количество бронирований летнего отдыха в Крыму, Сочи, Геленджике, Дагестане и Абхазии увеличилось на фоне массового загрязнения мазутом в Анапе, рассказал вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян в разговоре с НСН.

«Что касается лета, конечно, снизилось количество бронирования на регион Анапы. Но мы видим рост бронирования по тому же Крыму. В Судаке какой-то катастрофы нет, там есть отдельные пятна. Более-менее массовое загрязнение – Керченский полуостров. В Судаке, Феодосии мы не видим массовых отмен, люди туда в принципе едут. А главные продажи все равно идут по южному берегу Крыма – Севастополь. Здесь мы наоборот видим рост по сравнению с прошлым годом. Понятно, что свято место пусто не бывает», - рассказал он.

Помимо пляжного отдыха и «тюленинга» туристы все чаще приезжают в Крым за активным отдыхом в горах, и местные отельеры не столкнулись с отменами на фоне загрязнения мазутом. Об этом в интервью НСН рассказала председатель межрегиональной общественной организации «Ассоциация малых отелей Крыма и Севастополя» Наталья Стамбульникова.

«В целом прогнозы неплохие, пока ни одной отмены. Отели, которые с октября объявляли акции раннего бронирования, уже на 10-15% заняты с предоплатой. В целом считаю, что загрузка по Крыму и Севастополю относительно 2024 года может быть на 20% больше», - отметила она.

Эколог Георгий Каваносян также успокоил туристов. Он уверен, что вода в Черном море к лету будет в таком же состоянии, как до разлива.

«Во-первых, мазут - один из наименее опасных нефтепродуктов для окружающей среды. Во-вторых, у нефтепродуктов в естественных условиях очень низкая истинная растворимость в воде. Морская вода обладает высокой окислительной способностью. Именно серьезной ситуация выглядит для берегов Анапы и Керченского полуострова, где в прибрежной части шельфа мазута на дне должно быть много. Для остального побережья Крыма и остальной части Краснодарского края ситуация выглядит более благополучной», - написал он в Telegram-канале.

Он пояснил, что при всплывании сгустки мазута могут быть опасны для человека, так как есть риск заглотить загрязнение.

«Было бы разумно на пляжах, которые будут пригодны к летнему сезону, установить специальные баки с запасом сорбентов, совочками и большой понятной инструкцией. Увидели, что выплыл сгусток мазута - собрали, обработали и в бак», - предложил он.

Более неутешительный прогноз дал академический эколог Артем Акшинцев, который заявил НСН, что на устранение мазута в Черном море потребуется минимум два года, а на восстановление экосистемы уйдет более 15 лет.

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«Предстоящий туристический сезон, скорее всего, потерян. Один сезон точно будет потерян из-за особенностей мазута. Хочу предупредить, что в мазуте не очень безопасно купаться. Это запах, это возможные кожные реакции... Это не значит, что люди окунутся и сразу будет что-то ужасное с ними, но ничего хорошего тоже точно не будет. Все реагируют по-разному на такое», - добавил он.

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев попросил включить город в зону действия чрезвычайной ситуации федерального характера из-за разлива мазута. С 4 января 2025 года там действует режим ЧС регионального масштаба, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Дмитрий Феоктистов
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