Безвизовый режим привел к резкому росту турпотока из России в Китай

Введение Китаем безвизового въезда для российских туристов 15 сентября привело к устойчивому росту поездок, и к концу года страну могут посетить более двух миллионов россиян. Об этом свидетельствуют данные российских отраслевых ассоциаций и туристических компаний, пишет «Свободная пресса».

Исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе сообщила, что только в сентябре и октябре турпоток увеличился примерно на 40%. По информации Российского союза туриндустрии, после отмены виз значительно вырос спрос на авиабилеты и бронирование отелей в КНР. Почти весь безвизовый въезд — 98,3% — приходится на туристические цели.