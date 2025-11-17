Безвизовый режим привел к резкому росту турпотока из России в Китай

Введение Китаем безвизового въезда для российских туристов 15 сентября привело к устойчивому росту поездок, и к концу года страну могут посетить более двух миллионов россиян. Об этом свидетельствуют данные российских отраслевых ассоциаций и туристических компаний, пишет «Свободная пресса».

Исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе сообщила, что только в сентябре и октябре турпоток увеличился примерно на 40%. По информации Российского союза туриндустрии, после отмены виз значительно вырос спрос на авиабилеты и бронирование отелей в КНР. Почти весь безвизовый въезд — 98,3% — приходится на туристические цели.

Турпоток из России в Китай вырос до максимума за последние 13 лет

Основной поток туристов по-прежнему направляется в провинцию Хэйлунцзян и на остров Хайнань, куда приходится около 80% поездок. Российские турагентства отмечают, что Санья стала популярной отправной точкой для комбинированных маршрутов по нескольким городам Китая, а спрос на зимние туры в тёплый климат заметно вырос.

Хайнань, известный как «восточные Гавайи», привлекает путешественников природными ландшафтами и тропическими лесами. За восемь месяцев 2025 года остров посетили 301 тысяч россиян. С Россией его связывают более десяти прямых еженедельных рейсов, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КитайРоссияТуризм

Горячие новости

Все новости

партнеры