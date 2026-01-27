Летные испытания самолета «Байкал» планируют провести до конца года
27 января 202611:44
Летные испытания отечественного легкого самолета «Байкал» могут состояться до конца года. Об этом сообщил вице-премьер, полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев.
По его словам, Минпромторг продолжает работу над самолетом, она не закончена.
«Они обещают до конца года провести летные испытания. Я надеюсь, что это в конце концов состоится», - цитирует Трутнева ТАСС.
В декабре самолет «Байкал» с российским двигателем ВК-800 совершил первый полет, напоминает «Свободная пресса».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- «А чего не наркотики?»: Делягин ответил Силуанову на легализацию онлайн-казино
- Экс-глава ФИФА призвал болельщиков бойкотировать чемпионат мира в США
- «Дебилизация и риски»: Делягин обратился к российским предпринимателям
- Минобороны: ВС России освободили Купянск-Узловой и Новояковлевку
- Какой бизнес больше всего пострадал из-за «беспрецедентного» регулирования
- В Азербайджане предотвратили теракт против посольства Израиля
- Депутат Марченко разнес идею по легализации онлайн-казино
- В Госдуме объяснили массовый переход россиян на наличные
- Умер худрук Капеллы Петербурга Владислав Чернушенко
- Депутат Делягин заподозрил олигархов в желании уничтожить малый бизнес
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru