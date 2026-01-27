Летные испытания самолета «Байкал» планируют провести до конца года

Летные испытания отечественного легкого самолета «Байкал» могут состояться до конца года. Об этом сообщил вице-премьер, полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев.

По его словам, Минпромторг продолжает работу над самолетом, она не закончена.

«Они обещают до конца года провести летные испытания. Я надеюсь, что это в конце концов состоится», - цитирует Трутнева ТАСС.

В декабре самолет «Байкал» с российским двигателем ВК-800 совершил первый полет, напоминает «Свободная пресса».

