«В Сочи пляжный кластер за 2025 году практически не вырос, например, но это целиком вина именно этого кластера. Рост составил примерно 3-4%, а ждали мы 10-12%. Сочинские отельеры подняли цены на фоне мазутной катастрофы, думая, что это для них возможность заработать. А туристы в Сочи не поехали, вместо Анапы поехали в Крым, который показал рост в 27%. Геленджик за год показал рост в 17% по сравнению с 2024 годом. Но у нас есть направления, где некуда расти: Алтай, Байкал, Калининград. В Калининградской области строят два-три отеля в год, а требуется 20-30. В Алтае и Байкале то же самое. Как поток туристов может расти на 15%, если отели не строят с такой скоростью? В Дагестане такая же проблема есть, там рост замедляется из-за нехватки средств размещения», - пояснил он.

По его словам, 2025 год показал, что отельеры не могут слишком сильно поднимать цены, но в этом году рост будет из-за дефицита отелей.

«Крым в этом году был на 25% дешевле Сочи. Конечно, 2025 год показал, что отельеры не могут бесконечно поднимать цены, люди просто уйдут. Переключаться на зарубежные направления могут не все, так как меньше 20% россиян имеют загранпаспорт. У многих есть ограничения по службе и работе. Реально выезжают за рубеж 10-11% населения. В 2026 году никакого снижения цен не будет, но в Сочи не будет существенного роста. Направления, где не хватает отелей, поднимут цены больше. Калининград, Алтай и Байкал поднимут цены на 10-15%, Крым тоже, потому что там спрос есть. Думать о снижении не стоит, почти все регионы увеличили туристический налог, растут цены на все», - пояснил собеседник НСН.

В 2025 году число туристов в Геленджике немного выросло, но главным бенефициаром перераспределения турпотоков на Черном море стал Крым, заявила в пресс-центре НСН исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

