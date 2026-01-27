Без дворцов и прибыли: Автодилеры разочаровались в китайских брендах
Китайские бренды не очень проявили себя в прошлом году, поэтому дилеры были вынуждены перестраиваться, заявил НСН Вячеслав Жигалов.
Автодилеры вынуждены постоянно искать новые бренды, подписывать новые контракты, чтобы выжить в непростых условиях, заявил НСН глава Союза автомобильных дилеров России Вячеслав Жигалов.
В России стало больше автосалонов, несмотря на обвал продаж новых машин почти на 20% в 2025 году. По данным 2ГИС, их число в городах-миллионниках выросло на 2%, до 5,4 тыс. точек. За ростом стоит перестройка рынка: динамику обеспечили регионы и неофициальные площадки по продаже машин с пробегом. В Сибири и на Урале число автосалонов выросло до +17% - это выше, чем в Москве и Петербурге. Жигалов отметил, что это лишь видимость роста.
«Есть физические центры, а есть автосалоны – это контракты. Так сложилось, что в одном дилерском центре сейчас может быть несколько контрактов. Когда уходили западные бренды, на их месте возникало несколько дилерских предприятий, которые физически были в одном здании. Западные бренды строили дилерские дворцы, с большой площадью, а сейчас все стараются экономить. Несколько брендов находятся в одном здании. Позитивного вообще ничего нет», - пояснил он.
По его словам, китайские бренды не очень хорошо проявили себя в прошлом году, поэтому дилеры были вынуждены перестраиваться.
«По итогам 2025 года далеко не все китайские бренды показали прибыльность, поэтому дилеры вынуждены от чего-то отказываться, искать новые бренды, подписывать новые контракты. А физическое число центров не увеличивается у нас. За прошлый год от 500 до 700 центров и закрылось, и открылось. Экономические столицы выглядят получше в этом смысле, но здесь и конкуренция выше. Поэтому экономика дилерского центра в регионах зачастую выглядит даже более выгодно. Но это зависит и от бренда, и от периода», - заключил собеседник НСН.
Сегодня даже владельцы люкса стараются «донашивать» свои автомобили, первыми под ударом из-за утильсбора окажутся «китайцы», рассказал НСН автоэксперт Андрей Ломанов.
