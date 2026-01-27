Умер худрук Капеллы Петербурга Владислав Чернушенко

Художественный руководитель Государственной академической капеллы Санкт-Петербурга, народный артист СССР Владислав Чернушенко умер в возрасте 90 лет. Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале капеллы.

«На 91-м году жизни после тяжелой болезни скончался Владислав Александрович Чернушенко», - отметили в учреждении.

Капелла подчеркнула, что с именем музыканта связана целая эпоха в многовековой истории учреждения, Чернушенко внес бесценный вклад в музыкальную культуру России. Маэстро оставил богатейшее творческое наследие, во многом определившее развитие хорового искусства во второй половине XX-го – начале XXI века.

Владислав Чернушенко был бессменным худруком Капеллы Санкт-Петербурга с 1974 года.

