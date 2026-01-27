Умер худрук Капеллы Петербурга Владислав Чернушенко
Художественный руководитель Государственной академической капеллы Санкт-Петербурга, народный артист СССР Владислав Чернушенко умер в возрасте 90 лет. Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале капеллы.
«На 91-м году жизни после тяжелой болезни скончался Владислав Александрович Чернушенко», - отметили в учреждении.
Капелла подчеркнула, что с именем музыканта связана целая эпоха в многовековой истории учреждения, Чернушенко внес бесценный вклад в музыкальную культуру России. Маэстро оставил богатейшее творческое наследие, во многом определившее развитие хорового искусства во второй половине XX-го – начале XXI века.
Владислав Чернушенко был бессменным худруком Капеллы Санкт-Петербурга с 1974 года.
Ранее в возрасте 64 лет умер ректор Школы-студии МХАТ, заслуженный артист РФ Игорь Золотовицкий, напоминает «Свободная пресса».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Россиянам посоветовали покупать квартиры только на вторичном рынке
- Бывшая вице-губернатор Кубани Минькова задержана по подозрению в коррупции
- Больной вопрос: В России предрекли массовые банкротства девелоперов
- В «Роскосмосе» заявили об окончании летных испытаний легкой ракеты «Ангара-1.2»
- «А чего не наркотики?»: Делягин ответил Силуанову на легализацию онлайн-казино
- Экс-глава ФИФА призвал болельщиков бойкотировать чемпионат мира в США
- «Дебилизация и риски»: Делягин обратился к российским предпринимателям
- Минобороны: ВС России освободили Купянск-Узловой и Новояковлевку
- Какой бизнес больше всего пострадал из-за «беспрецедентного» регулирования
- В Азербайджане предотвратили теракт против посольства Израиля
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru