Май уже провален: Что спасет туристический сезон в Дагестане
Гостиницы Дагестана не смогут привлечь туристов скидками, пока в регионе не устранят последствия паводка, сказал НСН Алексан Мкртчян.
На фоне паводка продажи туров в Дагестан на майские праздники уже упали на 25% относительно показателей прошлого года. Однако, если власти региона смогут оперативно восстановить туристическую инфраструктуру, у республики есть шансы завершить год почти без потери турпотока, заявил в беседе с НСН вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян.
Третья волна паводка в Дагестане ожидается 11 апреля, сообщил министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов со ссылкой на прогноз Росгидрометцентра. На совещании по ликвидации последствий паводков в Дагестане Козлов отметил, что в южных районах республики прогнозируют дожди, ветер до 22 м/с с мокрым снегом и грозу. При этом «Коммерсант» со ссылкой на вице-президента Ассоциации туроператоров России Сергея Ромашкина сообщает, что с 30 марта по 5 апреля 2026 года были отменены 20% запланированных ранее туров в Дагестан с заездами в эти даты. Мкртчян уточнил, что турпоток на майские праздники просел на 25% к уровню 2025 года.
«Первый потоп, который был в марте, не нанес существенного урона туристической инфраструктуре в Дербенте, в Сулакском каньоне. Тогда продажи сильно не просели. Второй потоп уже с трагическими случаями, погибли люди, грязная вода попала в водопровод, отравились люди. Это уже урон для всей инфраструктуры. Пострадал Дербентский район – туристическая жемчужина Дагестана. Если в начале года Дагестан рос +8%, сейчас продажи на майские праздники упали на 25% к прошлому году, а реально упали больше, чем на 30%. Понятно, что апрель и май для Дагестана провален», - сказал он.
При этом собеседник НСН допустил, что по итогу года уровень турпотока в Дагестан может быть на уровне 2025 года.
«Дербент – самый южный город России. Единственное место в стране, где в октябре можно спокойно купаться. Сейчас большой вызов для республики, жителей и властей – если за апрель и май они сумеют восстановить инфраструктуру, то в июне отдыхающие поедут, шанс есть. Ни о каком росте по итогу года уже говорить не придется. Если республика покажет тот же турпоток, который был в прошлом году, это будет редкое везение. Но скорее всего будет определенная просадка», - отметил Мкртчян.
По его словам, привлечь туристов только скидками не получится.
«Дело сейчас не в ценах. От того, что сейчас отель будет стоить не шесть тысяч рублей в сутки, а четыре, ничего не изменится. Люди боятся не цен, в Дагестане цены на 30% ниже, чем в Сочи. Люди боятся последствий потопа, грязной воды в море. Будут смотреть не на цены, а на то, как власти и жители справятся с последствиями паводка», - заявил он.
В конце марта регион накрыли проливные дожди, спровоцировавшие масштабные подтопления и сбои в работе систем водоснабжения и электроснабжения. Очередная волна ливней обрушилась на республику 4-5 апреля, напоминает «Радиоточка НСН».
