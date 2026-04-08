Третья волна паводка в Дагестане ожидается 11 апреля, сообщил министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов со ссылкой на прогноз Росгидрометцентра. На совещании по ликвидации последствий паводков в Дагестане Козлов отметил, что в южных районах республики прогнозируют дожди, ветер до 22 м/с с мокрым снегом и грозу. При этом «Коммерсант» со ссылкой на вице-президента Ассоциации туроператоров России Сергея Ромашкина сообщает, что с 30 марта по 5 апреля 2026 года были отменены 20% запланированных ранее туров в Дагестан с заездами в эти даты. Мкртчян уточнил, что турпоток на майские праздники просел на 25% к уровню 2025 года.

«Первый потоп, который был в марте, не нанес существенного урона туристической инфраструктуре в Дербенте, в Сулакском каньоне. Тогда продажи сильно не просели. Второй потоп уже с трагическими случаями, погибли люди, грязная вода попала в водопровод, отравились люди. Это уже урон для всей инфраструктуры. Пострадал Дербентский район – туристическая жемчужина Дагестана. Если в начале года Дагестан рос +8%, сейчас продажи на майские праздники упали на 25% к прошлому году, а реально упали больше, чем на 30%. Понятно, что апрель и май для Дагестана провален», - сказал он.