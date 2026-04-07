Более шести тысяч домов повреждены из-за непогоды в Дагестане

В Дагестане из-за сильных осадков повреждения получили более 6 тысяч жилых домов. Об этом сообщил глава республики Сергей Меликов на совещании, которое провел президент России Владимир Путин.

По словам Меликова, пострадали как частные, так и многоквартирные дома, в том числе в Махачкале, Буйнакске и Дербенте. Повреждения имеют разную степень тяжести.

Российский Красный Крест развернул в Дагестане мобильные пункты помощи

Непогода обрушилась на регион в несколько этапов — 28-29 марта и 5 апреля. Сильные дожди привели к подтоплениям, сбоям в работе систем водоснабжения и электричества, а также к сходам селевых потоков и камнепадам. Были повреждены дороги и мосты.

Из затопленных домов в ряде районов эвакуировали жителей. В Дербентском районе после прорыва дамбы Геджухского водохранилища вывезли более 4 тысяч человек, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: Пресс-служба администрации Махачкалы
