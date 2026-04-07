Более шести тысяч домов повреждены из-за непогоды в Дагестане

В Дагестане из-за сильных осадков повреждения получили более 6 тысяч жилых домов. Об этом сообщил глава республики Сергей Меликов на совещании, которое провел президент России Владимир Путин.

По словам Меликова, пострадали как частные, так и многоквартирные дома, в том числе в Махачкале, Буйнакске и Дербенте. Повреждения имеют разную степень тяжести.