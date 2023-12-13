Лавров: Из 120 тысяч электронных виз половина приходится на Китай

Почти половина из 120 тысяч выданных Россией за пять месяцев электронных виз приходится на китайскую сторону. Такое заявление сделал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

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Он напомнил, что единая электронная виза распространяется на 55 стран, ей также воспользовались индийцы и саудовцы. По словам Лаврова, это будет стимулировать въездной туризм.

Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин заявил, что вопрос запуска группового безвизового режима между Индией и Россией прорабатывается. По его словам, соответствующие документы планируется подготовить в 2024 году, передает «Радиоточка НСН».


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ФОТО: РИА Новости
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