Лавров: Из 120 тысяч электронных виз половина приходится на Китай

Он напомнил, что единая электронная виза распространяется на 55 стран, ей также воспользовались индийцы и саудовцы. По словам Лаврова, это будет стимулировать въездной туризм.

Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин заявил, что вопрос запуска группового безвизового режима между Индией и Россией прорабатывается. По его словам, соответствующие документы планируется подготовить в 2024 году, передает «Радиоточка НСН».



