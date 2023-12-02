СМИ: Китай стал лидером по числу туристов в Россию

Отмечается, что за аналогичный период прошлого года в Россию приехало лишь 563 китайских туриста. В этом году Китай стал лидером по количеству въезжающих в Россию туристов.

В допандемийные времена китайские туристы были в топе по расхода среди иностранцев, которые приезжают в Россию. Так, Центробанк РФ сообщал, что граждане Китая в России потратили один миллиард долларов в 2019 году.

Ранее стало известно, что в преддверии Нового года россияне чаще всего выбирают туры в Турцию, Египет, Таиланд, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

