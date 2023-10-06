Групповой безвизовый режим между Россией и Индией могут запустить в 2024 году
Вопрос запуска группового безвизового режима между Индией и Россией прорабатывается, соответствующие документы планируется подготовить в 2024 году. Об этом заявил вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин, передает ТАСС.
Как отметил эксперт, сейчас идет механизм налаживания группового безвизового режима с Китаем и Ираном, «будущее есть».
«Со следующего года - с Индией», — указал Барзыкин.
Ранее министр экономического развития РФ Максим Решетников сообщил, что Москва предложила полную отмену виз Саудовской Аравии, Малайзии, Бахрейну, Кувейту и Оману, напоминает RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Групповой безвизовый режим между Россией и Индией могут запустить в 2024 году
- В Херсонской области сообщили об уничтожении украинской станции РЭР «Пластун»
- Верховный шаман России оценил выбор псевдонима певца SHAMAN
- В Карачаево-Черкесии более 150 человек отравились водопроводной водой
- В Югре подросток насмерть сбил женщину с грудным ребенком
- В России с 1 октября восстановили топливный демпфер в полном объеме
- Кабмин разрешил экспорт дизеля по трубопроводам для ряда производителей
- Шойгу поручил Новосибирскому авиазаводу увеличить темпы производства Су-34
- Совет Госдумы рассмотрит вопрос об отзыве ратификации ДВЗЯИ
- Эксперт Храпунова предупредила о мошенничестве в сфере ремонта стиральных машин
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru