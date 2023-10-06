Групповой безвизовый режим между Россией и Индией могут запустить в 2024 году

Вопрос запуска группового безвизового режима между Индией и Россией прорабатывается, соответствующие документы планируется подготовить в 2024 году. Об этом заявил вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин, передает ТАСС.

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Как отметил эксперт, сейчас идет механизм налаживания группового безвизового режима с Китаем и Ираном, «будущее есть».

«Со следующего года - с Индией», — указал Барзыкин.

Ранее министр экономического развития РФ Максим Решетников сообщил, что Москва предложила полную отмену виз Саудовской Аравии, Малайзии, Бахрейну, Кувейту и Оману, напоминает RT.

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ФОТО: РИА Новости
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