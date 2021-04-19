«Выпендриваются». Союз туриндустрии исключил запрет россиянам посещать ЕС

Юрий Барзыкин напомнил, что до пандемии более 15 миллионов россиян посещали страны Европы с разными целями, поэтому гипотетический запрет на их въезд в первую очередь ударит по туриндустрии самого ЕС.

«У нас будут, конечно, некоторые потери, но мир не без добрых направлений. Например, закрылась сейчас Турция – полетели на Кубу. Юго-Восточная Азия - огромный сектор, Африка на 7% растёт. Я исключаю такой запрет, особенно для Средиземноморья, для Германии, Чехии той же. Общий вектор у них единый – на работу с российским рынком туристов. Он очень привлекателен, объёмен и эффективен. У наших туристов самая популярная страна в ЕС - Германия, далее почти по миллиону ездили до пандемии в Грецию, Испанию Италию, Кипр. Так, что подобного рода заявления из Эстонии – всего лишь попытка выпендриться из-за бессильной злобы, а нам не стоит напрягаться по этому поводу», - резюмировал эксперт.

Ранее бывший президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес предложил временно запретить для граждан РФ въезд в страны ЕС в связи с высылкой из Чехии 18 российских дипломатов, которых считает сотрудниками спецслужб.

«…До вторжения в Крым эти люди высокомерно требовали безвизового режима с Евросоюзом. Надо просто заморозить все визы, за исключением экстренных случаев, связанных с семейными обстоятельствами. На кону стоит безопасность Европы. Хватит», — написал Ильвес в Twitter.