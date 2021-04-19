«Выпендриваются». Союз туриндустрии исключил запрет россиянам посещать ЕС
Вице-президент РСТ рассказал Telegram-каналу «Радиоточка НСН» о борьбе за российских туристов в Европе.
Европейские страны никогда не решатся запретить въезд гражданам России с туристическими целями, поскольку умеют считать деньги. Об этом Telegram-каналу «Радиоточка НСН» заявил вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин, комментируя соответствующее предложение экс-президента Эстонии Тоомаса Хендрика Ильвеса.
«Наши туристы не просто около бассейна лежат, как немцы или англичане, и дуют пиво бесплатное. По данным Всемирной туристской организации, россияне наиболее мобильные в плане экскурсий. По потреблению туристических услуг мы входим в тройку лидеров в Европе. Мы для них очень важны и нужны. Именно поэтому Греция, Кипр, Венгрия, Испания увеличивают квоты для российских туристов. Идёт настоящая борьба за российского туриста, в том числе, через более привлекательный Шенген. Никто не будет поддерживать такого рода абсурдное предложение», - подчеркнул вице-президент РСТ.
Юрий Барзыкин напомнил, что до пандемии более 15 миллионов россиян посещали страны Европы с разными целями, поэтому гипотетический запрет на их въезд в первую очередь ударит по туриндустрии самого ЕС.
«У нас будут, конечно, некоторые потери, но мир не без добрых направлений. Например, закрылась сейчас Турция – полетели на Кубу. Юго-Восточная Азия - огромный сектор, Африка на 7% растёт. Я исключаю такой запрет, особенно для Средиземноморья, для Германии, Чехии той же. Общий вектор у них единый – на работу с российским рынком туристов. Он очень привлекателен, объёмен и эффективен. У наших туристов самая популярная страна в ЕС - Германия, далее почти по миллиону ездили до пандемии в Грецию, Испанию Италию, Кипр. Так, что подобного рода заявления из Эстонии – всего лишь попытка выпендриться из-за бессильной злобы, а нам не стоит напрягаться по этому поводу», - резюмировал эксперт.
Ранее бывший президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес предложил временно запретить для граждан РФ въезд в страны ЕС в связи с высылкой из Чехии 18 российских дипломатов, которых считает сотрудниками спецслужб.
«…До вторжения в Крым эти люди высокомерно требовали безвизового режима с Евросоюзом. Надо просто заморозить все визы, за исключением экстренных случаев, связанных с семейными обстоятельствами. На кону стоит безопасность Европы. Хватит», — написал Ильвес в Twitter.
Чехия подозревает сотрудников Главного управления Генштаба (бывшее ГРУ) в причастности к взрывам на складах боеприпасов в 2014 году в Врбетице, в результате которых погибли два человека. Помимо этого Прага объявила в розыск в связи с этим делом предполагаемых сотрудников ГУ Генштаба Александра Петрова и Руслана Боширова, которых Британия ранее заподозрила в причастности к отравлению в Солсбери Сергея и Юлии Скрипаль.
МИД РФ счел обвинения в адрес российских дипломатов «надуманными предлогами» и объявил в ответ персонами нон грата 20 сотрудников посольства Чехии в Москве, они должны сегодня до конца дня покинуть страну.
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