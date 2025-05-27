Госдума одобрила легализацию гостевых домов

Депутаты Госдумы проголосовали сразу во втором и окончательном третьем чтениях за проект закона об эксперименте по легализации гостевых домов. Предполагается, что он пройдет с 1 сентября 2025 года по 31 декабря 2027 года в ряде регионов.

Гостевые дома там включат в специальный реестр и каждому присвоят уникальный номер. Это единый перечень классифицированных гостиниц, горнолыжных трасс и пляжей.

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Документ также определяет понятие гостевого дома и необходимые для получения такого статуса требования. Гостевым домам, которые не значатся в реестре классифицированных средств размещения, будет запрещено предоставлять услуги по размещению.

Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», принятие закона стало необходим, поскольку в России действует запрет на предоставление услуг по размещению туристов без свидетельства о присвоении гостинице определенной категории. В этих условиях аналогичная деятельность в индивидуальных жилых домах значительно затруднена.

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Федоренко
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