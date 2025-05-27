Госдума одобрила легализацию гостевых домов

Депутаты Госдумы проголосовали сразу во втором и окончательном третьем чтениях за проект закона об эксперименте по легализации гостевых домов. Предполагается, что он пройдет с 1 сентября 2025 года по 31 декабря 2027 года в ряде регионов.

Гостевые дома там включат в специальный реестр и каждому присвоят уникальный номер. Это единый перечень классифицированных гостиниц, горнолыжных трасс и пляжей.