Госдума одобрила легализацию гостевых домов
Депутаты Госдумы проголосовали сразу во втором и окончательном третьем чтениях за проект закона об эксперименте по легализации гостевых домов. Предполагается, что он пройдет с 1 сентября 2025 года по 31 декабря 2027 года в ряде регионов.
Гостевые дома там включат в специальный реестр и каждому присвоят уникальный номер. Это единый перечень классифицированных гостиниц, горнолыжных трасс и пляжей.
Документ также определяет понятие гостевого дома и необходимые для получения такого статуса требования. Гостевым домам, которые не значатся в реестре классифицированных средств размещения, будет запрещено предоставлять услуги по размещению.
Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», принятие закона стало необходим, поскольку в России действует запрет на предоставление услуг по размещению туристов без свидетельства о присвоении гостинице определенной категории. В этих условиях аналогичная деятельность в индивидуальных жилых домах значительно затруднена.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Госдума приняла закон о цифровизации материнского капитала
- СМИ: В аэропорту Минеральных вод столкнулись два бизнес-джета
- Госдума одобрила легализацию гостевых домов
- Песков: Ряд СМИ участвуют в кампании по срыву переговоров по Украине
- В Приморье спасли истощенного детеныша пятнистого тюленя
- ТНТ покажет в новогоднюю ночь мюзикл «Чебубу и другие приключения Шурика»
- Песков: Атаки ВСУ на регионы РФ не способствуют продвижению урегулирования
- Депутат Чаплин заявил, что защитить огород от слизней можно с помощью лука и чеснока
- В Кремле назвали сбалансированным подход Трампа к урегулированию на Украине
- Военнослужащий ВСУ получил 15 лет за теракт в Курской области
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru