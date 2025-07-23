Главреда Baza Трифонова арестовали по обвинению в даче взятки

Замоскворецкий районный суд Москвы отправил главреда Telegram-канала Baza Глеба Трифонова в СИЗО. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции столицы.

Передававших информацию Telegram-каналу полицейских задержали

Уточняется, что журналист обвиняется в трёх эпизодах дачи взятки «группой лиц по предварительному сговору или организованной группой».

По решению суда, Трифонов был заключён под стражу до 20 сентября. На аналогичный срок была арестована продюсер Telegram-канала Татьяна Лукьянова.

Ранее Следственный комитет РФ возбудил дело по факту незаконной передачи полицейскими информации ограниченного доступа Telegram-каналу, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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