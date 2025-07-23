Главреда Baza Трифонова арестовали по обвинению в даче взятки
Замоскворецкий районный суд Москвы отправил главреда Telegram-канала Baza Глеба Трифонова в СИЗО. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции столицы.
Уточняется, что журналист обвиняется в трёх эпизодах дачи взятки «группой лиц по предварительному сговору или организованной группой».
По решению суда, Трифонов был заключён под стражу до 20 сентября. На аналогичный срок была арестована продюсер Telegram-канала Татьяна Лукьянова.
Ранее Следственный комитет РФ возбудил дело по факту незаконной передачи полицейскими информации ограниченного доступа Telegram-каналу, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru