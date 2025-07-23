В Госдуме рассказали о деятельности НАБУ, спровоцировавшего протесты на Украине

По его словам, НАБУ - это «прозападный орган», который должен был «приглядывать за украинской политикой» и помогать решать, кому оказывать поддержку в поисках власти, а кому препятствовать.

«Принятие закона, который по сути ограничивает НАБУ, не может не вызывать недовольство западных союзников Украины. По сути, это своеволие со стороны марионеток, которые думают, что они действующие лица», - заключил парламентарий.

Ранее Служба безопасности Украины заявила о задержании сотрудника НАБУ, подозреваемого в шпионаже в пользу России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

