В Госдуме рассказали о деятельности НАБУ, спровоцировавшего протесты на Украине
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), из-за ограничений полномочий которого украинцы вышли на митинги, создавалось в качестве органа-надсмотрщика. Об этом «Газете.Ru» заявил депутат Госдумы, директор института стран СНГ Константин Затулин.
По его словам, НАБУ - это «прозападный орган», который должен был «приглядывать за украинской политикой» и помогать решать, кому оказывать поддержку в поисках власти, а кому препятствовать.
«Принятие закона, который по сути ограничивает НАБУ, не может не вызывать недовольство западных союзников Украины. По сути, это своеволие со стороны марионеток, которые думают, что они действующие лица», - заключил парламентарий.
Ранее Служба безопасности Украины заявила о задержании сотрудника НАБУ, подозреваемого в шпионаже в пользу России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru