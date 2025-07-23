В Госдуме рассказали о деятельности НАБУ, спровоцировавшего протесты на Украине

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), из-за ограничений полномочий которого украинцы вышли на митинги, создавалось в качестве органа-надсмотрщика. Об этом «Газете.Ru» заявил депутат Госдумы, директор института стран СНГ Константин Затулин.

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По его словам, НАБУ - это «прозападный орган», который должен был «приглядывать за украинской политикой» и помогать решать, кому оказывать поддержку в поисках власти, а кому препятствовать.

«Принятие закона, который по сути ограничивает НАБУ, не может не вызывать недовольство западных союзников Украины. По сути, это своеволие со стороны марионеток, которые думают, что они действующие лица», - заключил парламентарий.

Ранее Служба безопасности Украины заявила о задержании сотрудника НАБУ, подозреваемого в шпионаже в пользу России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
ТЕГИ:ГосдумаПротестыУкраинаКонстантин Затулин

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