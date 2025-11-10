Пассажиры парома Seabridge получили компенсацию после задержки в Трабзоне

Турецкие власти изначально не позволяли пассажирам парома Seabridge сойти на берег, хотя формального запрета на это не вводили. Об этом в беседе с РИА Новости сообщили в Генконсульстве России в Трабзоне. Российские граждане получили контакты местных адвокатов для возможного обращения с претензиями к компании-перевозчику.

Паром, вышедший из Трабзона в Сочи 5 ноября, спустя несколько дней вернулся обратно, так как не получил разрешения на заход в российский порт. После возвращения 9 ноября на борту оставались 19 пассажиров, в том числе 18 россиян.

Пассажиры парома Seabridge вышли на берег в турецком Трабзоне

Как уточнили дипломаты, все они были размещены в каютах, обеспечены питанием и необходимыми условиями. Турецкая сторона пояснила, что граждане могли покинуть судно, но без возможности возвращения на него.

10 ноября стороны достигли договоренности о выплате компенсации каждому пассажиру, после чего они решили самостоятельно вернуться в Россию. Генконсульство продолжает контактировать с местными властями, перевозчиком и гражданами РФ до полного урегулирования ситуации, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ТурцияРоссиянеПаром

