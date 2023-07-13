Круглогодичные морские курорты в России привлекут туристов из-за границы
Круглогодичные морские курорты появятся в России на Балтийском, Азовском, Черном, Каспийском и Японском морях, сообщает RT со ссылкой на вице-президента Российского союза туриндустрии Юрия Барзыкина.
Это произойдет к 2030 году. По его словам, такие проекты должны простимулировать внутренний туризм. Кластеры будут привлекательны не только для россиян, но и иностранцев.
Создать в России федеральные круглогодичные морские курорты, рассчитанные не менее чем на 10 миллионов туристов, поручил глава государства Владимир Путин.
Круглогодичный туризм на Дальнем Востоке будут развивать для привлечения путешественников из Китая и Кореи. Барзыкин отметил, что местные жители тоже должны иметь свои места притяжения.
Ранее Геленджик назвали самым бюджетным направлением для отдыха внутри России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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