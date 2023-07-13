Круглогодичные морские курорты в России привлекут туристов из-за границы

Это произойдет к 2030 году. По его словам, такие проекты должны простимулировать внутренний туризм. Кластеры будут привлекательны не только для россиян, но и иностранцев.

Создать в России федеральные круглогодичные морские курорты, рассчитанные не менее чем на 10 миллионов туристов, поручил глава государства Владимир Путин.

Круглогодичный туризм на Дальнем Востоке будут развивать для привлечения путешественников из Китая и Кореи. Барзыкин отметил, что местные жители тоже должны иметь свои места притяжения.

Ранее Геленджик назвали самым бюджетным направлением для отдыха внутри России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

