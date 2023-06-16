Путин: В 2022 году внутренний туризм вырос на 16,7%

Президент России Владимир Путин в ходе выступления на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) сообщил о росте внутреннего туризма в стране по итогам 2022 года.

«В прошлом году внутренний туризм заметно вырос. Вот, по данным Росстата, возросло на 16,7%. В абсолютных величинах - почти 10 миллионов человек», - сказал он.

На этом фоне он также призвал расширить программу льготного кредитования для гостиниц, сделав акцент на отелях в три-четыре звезды.