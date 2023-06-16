Путин: В 2022 году внутренний туризм вырос на 16,7%

Президент России Владимир Путин в ходе выступления на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) сообщил о росте внутреннего туризма в стране по итогам 2022 года.

«В прошлом году внутренний туризм заметно вырос. Вот, по данным Росстата, возросло на 16,7%. В абсолютных величинах - почти 10 миллионов человек», - сказал он.

На этом фоне он также призвал расширить программу льготного кредитования для гостиниц, сделав акцент на отелях в три-четыре звезды.

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В этом году ежегодное деловое мероприятие — Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 14 по 17 июня.

Дмитрий Песков прогнозировал «весьма и весьма объемное выступление главы государства» в рамках ПМЭФ.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что беспрецедентные меры безопасности принимают на Петербургском международном экономическом форуме перед выступлением президента Владимира Путина, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:Внутренний ТуризмВладимир Путин

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