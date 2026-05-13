Только лично? Кого отпугнет запрет Италии подаваться на визы через посредников
Италия остаётся одним из самых популярных европейских направлений для россиян, однако часть россиян все же откажутся от этого направления из-за запрета подаваться на визу через посредников, сказал НСН Егор Кайль.
Запрет подачи на визы в Италию через посредников вряд ли массово обрушит спрос на Италию: те, кто хочет именно в Италию, продолжат подаваться, просто будут вынуждены закладывать больше времени и лично участвовать в процедуре, сказал НСН руководитель визового агентства VISANTIUM Егор Кайль.
Итальянские визовые центры в России с 12 мая изменили правила подачи документов. Как сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР), теперь заявление на визу нельзя подать через третьих лиц — ни через агента, ни через курьера, ни через доверенное лицо. Единственный вариант для получения визы в Италию — личная явка заявителя с паспортом по предварительной онлайн-записи. Кайль рассказал, кого из российских отдыхающих оттолкнут такие ограничения.
«Отпугнёт ли это россиян от Италии? Часть туристов — да, особенно тех, кто не готов самостоятельно заниматься записью, ехать в визовый центр или менять свои планы ради подачи документов. Также это может повлиять на тех, кто живёт далеко от городов, где принимают документы на итальянскую визу. Но я не думаю, что это массово обрушит спрос на Италию. Италия остаётся одним из самых популярных европейских направлений для россиян: туризм, море, культура, шопинг, гастрономия, круизы, семейные поездки. Те, кто хочет именно в Италию, скорее всего, продолжат подаваться, просто будут вынуждены закладывать больше времени и лично участвовать в процедуре», — сказал эксперт Российского союза туриндустрии (РСТ).
Он допустил, что часть российских туристов могут начать рассматривать другие страны для получения шенгенской визы.
«Часть заявителей действительно могут начать рассматривать другие страны для получения шенгенской визы. Но здесь важно понимать: нельзя просто выбрать "самую удобную" страну для подачи и потом поехать куда угодно. По правилам Шенгена заявление нужно подавать в консульство той страны, которая является основной целью поездки. Если основной маршрут у туриста — Италия, то корректно подаваться именно на итальянскую визу, даже несмотря на то, что это шенгенская виза», — уточнил собеседник НСН.
По его словам, российские туристические компании ждут серьезные операционные изменения.
«Для туристических компаний это серьёзное операционное изменение. Раньше многие клиенты воспринимали услугу как "визу под ключ": передал документы — агентство подготовило, подало и получило паспорт. Хотя с юридической точки зрения формулировка «виза под ключ» всегда условная, потому что итоговое решение принимает консульство, а не агентство или туроператор. Теперь компаниям придётся перестраивать услугу. Физическая подача документов за клиента, скорее всего, станет невозможной или сильно ограниченной. Но сама услуга визовой поддержки никуда не исчезнет. Агентства по-прежнему смогут консультировать, проверять комплект, заполнять анкету, готовить маршрут, бронирования, страховку, сопроводительные письма и объяснять заявителю, как правильно пройти личную подачу», — добавил эксперт.
Ранее генеральный директор «Арт-тур» Дмитрий Арутюнов рассказал НСН, что в российском туризме наметился тренд на «ощущение первооткрывателя». В ходу нестандартные маршруты, знакомство с культурой местности, а вот классический формат «море-пляж-бассейн» уходит в прошлое.
