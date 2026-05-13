Итальянские визовые центры в России с 12 мая изменили правила подачи документов. Как сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР), теперь заявление на визу нельзя подать через третьих лиц — ни через агента, ни через курьера, ни через доверенное лицо. Единственный вариант для получения визы в Италию — личная явка заявителя с паспортом по предварительной онлайн-записи. Кайль рассказал, кого из российских отдыхающих оттолкнут такие ограничения.

«Отпугнёт ли это россиян от Италии? Часть туристов — да, особенно тех, кто не готов самостоятельно заниматься записью, ехать в визовый центр или менять свои планы ради подачи документов. Также это может повлиять на тех, кто живёт далеко от городов, где принимают документы на итальянскую визу. Но я не думаю, что это массово обрушит спрос на Италию. Италия остаётся одним из самых популярных европейских направлений для россиян: туризм, море, культура, шопинг, гастрономия, круизы, семейные поездки. Те, кто хочет именно в Италию, скорее всего, продолжат подаваться, просто будут вынуждены закладывать больше времени и лично участвовать в процедуре», — сказал эксперт Российского союза туриндустрии (РСТ).