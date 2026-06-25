СМИ: B ЕС возникли разногласия по новым санкциям против России
Страны Евросоюза не могут достичь консенсуса по ряду положений нового пакета ограничительных мер против России. По данным издания Bloomberg, разногласия касаются визовых ограничений и мер против судов, перевозящих российский сжиженный природный газ, передает RT.
Италия и Франция выступают против запрета на въезд для участников СВО. Рим и Париж не возражают против санкций в отношении бывших военнослужащих, но опасаются, что новая инициатива де-факто закроет границы для всех граждан РФ, поскольку такие вопросы должны решаться в рамках визовой политики.
Дополнительным камнем преткновения стало предложение распространить действующие санкции на танкеры, перевозящие российский сжиженный природный газ.
Среди обсуждаемых вариантов фигурирует сохранение потолка на уровне $47,6 или возврат к $60 за баррель, причем приморские государства относятся к этим идеям крайне скептически.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия жестко ответит на принятые Евросоюзом 15 июня незаконные санкции, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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