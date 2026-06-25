СМИ: B ЕС возникли разногласия по новым санкциям против России

Страны Евросоюза не могут достичь консенсуса по ряду положений нового пакета ограничительных мер против России. По данным издания Bloomberg, разногласия касаются визовых ограничений и мер против судов, перевозящих российский сжиженный природный газ, передает RT.

Италия и Франция выступают против запрета на въезд для участников СВО. Рим и Париж не возражают против санкций в отношении бывших военнослужащих, но опасаются, что новая инициатива де-факто закроет границы для всех граждан РФ, поскольку такие вопросы должны решаться в рамках визовой политики.